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傻眼！買助聽器收到眼霜 高雄女超商取幽靈包裹險受騙
高雄市43歲劉姓女子日前慌張來到湖內派出所，她聲稱在蝦皮網站購買助聽器，選擇貨到付款方式完成交易，但自超商取貨返家一看，竟是一只眼霜，劉女以為賣家寄錯趕緊上網查證，原購買的助聽器根本還沒到貨，所幸，在警協助下順利向超商申請退款，並將貨物退回。
警方指出，網路購物是時下民眾常用的消費模式，但詐騙集團利用不當管道，在取得民眾個資及網路購物資料後，常以貨到付款方式，誘使民眾前往超商付款取貨，等到打開包裹才發現，根本就不是自己購買的物品，或者明明沒有購買物品。
湖內分局表示，劉女一開始收到貨物送達超商的簡訊通知，而她先前才下單網購並選擇超商取件，一時不察便落入詐騙集團的陷阱，由於，各大超商目前為了防制「幽靈包裹」的詐騙案件，紛紛建立起退貨退款機制，民眾若收到來路不明的包裹，或取件後發現，裡面根本就不是自己購買的物品時，均可洽詢超商如何處理。
湖內分局提醒，民眾前往超商領貨時要多加確認，除了收件人相關資料外，最重要是查看包裹遞送的物流商，是否與賣家委託的相符，小心查證才是避免被騙的不二法門。
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