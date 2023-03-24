快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傻眼！買助聽器收到眼霜 高雄女超商取幽靈包裹險受騙

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市43歲劉姓女子日前慌張來到湖內派出所，她聲稱在蝦皮網站購買助聽器，選擇貨到付款方式完成交易，但自超商取貨返家一看，竟是一只眼霜，劉女以為賣家寄錯趕緊上網查證，原購買的助聽器根本還沒到貨，所幸，在警協助下順利向超商申請退款，並將貨物退回。

警方指出，網路購物是時下民眾常用的消費模式，但詐騙集團利用不當管道，在取得民眾個資及網路購物資料後，常以貨到付款方式，誘使民眾前往超商付款取貨，等到打開包裹才發現，根本就不是自己購買的物品，或者明明沒有購買物品。

湖內分局表示，劉女一開始收到貨物送達超商的簡訊通知，而她先前才下單網購並選擇超商取件，一時不察便落入詐騙集團的陷阱，由於，各大超商目前為了防制「幽靈包裹」的詐騙案件，紛紛建立起退貨退款機制，民眾若收到來路不明的包裹，或取件後發現，裡面根本就不是自己購買的物品時，均可洽詢超商如何處理。

湖內分局提醒，民眾前往超商領貨時要多加確認，除了收件人相關資料外，最重要是查看包裹遞送的物流商，是否與賣家委託的相符，小心查證才是避免被騙的不二法門。

高雄市警局湖內分局湖內派出所值班警員黃奕智協助劉女查證並辦理超商退貨。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局湖內派出所值班警員黃奕智協助劉女查證並辦理超商退貨。記者古和純／翻攝

超商 詐騙集團 內湖

延伸閱讀

高雄大港橋旋轉秀將暫停？4月初「這原因」停轉還要管制

高雄男子開車遇警拒不開門 警查出他載通緝犯女友

導航帶錯路！高雄重機男賞那瑪夏螢火蟲 慘卡山溝求援

高雄左營眷村閉門審議 文史團體關切

相關新聞

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

24歲賴姓男子昨天中午駕駛白色轎車行經台13線公路苗栗市南勢里路段時，不明原因突然偏離車道撞上停放路邊的一輛大貨車，車頭...

人紅是非多！賈永婕慈善協會帳戶遭詐團冒用挨告不起訴

前兩年積極參與防疫的藝人賈永婕，當初為了勸募防疫用醫療器材而成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料人紅是非多，竟成...

一線男演員「謝承均」主動加臉書聊天 迷婦昏頭險失財

一名自稱台劇演員「謝承均」男星，主動加台中市54歲王婦臉書好友，頻繁與王聊天、噓寒問暖，讓王變成小迷妹沖昏頭，再稱投資急...

50多輛改裝汽機車深夜擾人 彰化警方傳喚到案開罰

彰化縣芬園鄉最近出現大群改裝的汽、機車群聚或疫駛，在深夜擾人清眠，彰化警分局接獲檢舉展開掃蕩，經過蒐證清查後，昨天一口氣...

昨天起火大鹿林道今還在燒 觀霧國家森林遊樂區無遊客受困

新竹縣五峰鄉大鹿林道昨中午發生森林火警，至今火勢仍無法撲滅，延燒範圍估計超過3公頃，觀霧國家森林遊樂區持續關閉，幸遊樂區...

影／蘆洲合法棋牌社掩護非法 黑幫搞賭…警破逮8人送辦

北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社大搞賭博，日前蘆洲警獲報派員監控蒐證，果見棋牌社私下與客人有現金交易。周一（20日）深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦