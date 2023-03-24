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點蚊香釀災被通緝 他睡公園嗆警「敢銬我試看看」秒被壓制

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄55歲郭姓男子有竊盜、家暴及傷害等前科，經常在楠梓區附近流浪，去年在因露宿街頭點蚊香不慎引發火警，被法院依失火燒燬住宅以外之物罪，處拘役20天；但郭男執行未到被通緝，日前睡在公園被警方關切，他還鬧起床氣，導致通緝身分露餡，上銬時還嗆聲「敢銬我，試看看」反遭警壓制，並依法解送歸案。

判決指出，郭男因居無定所，經常睡楠梓區一處機車停車棚內，還常把拾荒的雜物堆置在該處，去年4月23日7時許，為防蚊蟲叮咬點燃蚊香，卻不慎引燃一旁堆放的雜物，造成火災。

雖火勢在消防獲報後撲滅，但造成該處車棚雨遮採光罩及冷氣室外機戶護網燒溶、部分牆面水泥粉光層脫落，此舉涉犯公共危險罪遭依法移送，後由檢方起訴。

因郭男坦承犯行，法官考量延燒範圍不大，也沒造成人員傷亡，審理後，依失火燒燬住宅以外之物罪，處拘役20天。但判決出爐後，郭男因執行未到，於3月17日遭地檢署發布通緝。

直到3月21日中午12時許，楠梓警分局翠屏派出所巡邏員警，發現郭男睡在楠梓心路旁的公園椅子上，上前關切，但郭疑因起床氣，對警方態度相當不耐煩，警進一步盤查身分，發現他通緝在案。

正當員警，要將郭男上銬時，他仍餘怒未消怒嗆警方「你在銬什麼，敢銬我，你們試看看，我跟你講真的！」話一說完，不到5秒馬上遭制伏，警詢後，將人依法解送歸案。

高雄55歲郭姓男子去年因點蚊香不慎引發火警遭判拘役，因執行未到被通緝，警方發現後將人逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲郭姓男子去年因點蚊香不慎引發火警遭判拘役，因執行未到被通緝，警方發現後將人逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲郭姓男子去年因點蚊香不慎引發火警遭判拘役，因執行未到被通緝，警方發現後將人逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲郭姓男子去年因點蚊香不慎引發火警遭判拘役，因執行未到被通緝，警方發現後將人逮捕歸案。記者陳弘逸／翻攝

通緝 拾荒

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