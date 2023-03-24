快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導航帶錯路！高雄重機男賞那瑪夏螢火蟲 慘卡山溝求援

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

家住高雄鼓山區的56歲陳姓男子，日前滿心期待能看見春天那瑪夏螢火蟲成群在山林中漫天飛舞的美景，怎料他獨自騎乘紅牌大型重機車依Google Map導航指引，卻在台29線旗甲公路青山巷路段山區迷路，受困樹林山溝中動彈不得，只好緊急向警方尋求協助。

六龜分局那瑪夏分駐所在周一下午4時許接獲陳男求助通報，陳指出，一大早他從高雄市區出發，依Google Map導航沿台29線旗甲公路行駛，在青山巷路段山區迷路，因地勢逐漸陡峭，不慎連人帶車倒地，而周遭皆為高聳樹林，根本難以辨別自己的確切位置，人車受困山林間。

由於，陳男當時位處偏僻山區，收訊不易，那瑪夏分駐所長鍾易修立刻把握機會指示陳男，逐一教導他以衛星定位方式，先確認自身位址，另拍攝受困位址附近的圖像。

鍾易修與警員藍艷秋沿山路尋找，不時開啟巡邏車警報器，盼能讓陳男辨識他們的位置，約經1個小時搜尋，警員終於順利尋獲陳男並協助他脫困，所幸陳身體並未受傷，雖受驚嚇並無大礙。

高雄市警局六龜分局長何正光表示，民眾在山區旅遊，應詳細規劃出遊路線，攜帶登山地圖，勿完全依靠導航冒險行駛，才能平安順利抵達目的地。若於山中迷路，除了向警方求助，請注意自身安全並於原地等待，以降低其他危險發生之可能。

高雄男子騎乘紅牌重機誤闖樹林迷路。記者古和純／翻攝
高雄男子騎乘紅牌重機誤闖樹林迷路。記者古和純／翻攝
警向受困男子提醒，應攜帶登山地圖，誤過於依靠導航冒險行駛。記者古和純／翻攝
警向受困男子提醒，應攜帶登山地圖，誤過於依靠導航冒險行駛。記者古和純／翻攝

那瑪夏 高雄市 六龜 螢火蟲

延伸閱讀

高雄豪宅大受外籍人士喜愛？浪漫湖景、千坪日式庭園…，高雄絕美豪宅曝光

高雄運蛋車遭撞、蛋餅店前痛失3600顆 網友虧「現做超濃蛋餅」

高雄青年國中逆轉拿下南區代表權 締造16連勝不敗紀錄

高雄女子騎車違規 遇警舉手大呼「我酒駕」

相關新聞

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

24歲賴姓男子昨天中午駕駛白色轎車行經台13線公路苗栗市南勢里路段時，不明原因突然偏離車道撞上停放路邊的一輛大貨車，車頭...

人紅是非多！賈永婕慈善協會帳戶遭詐團冒用挨告不起訴

前兩年積極參與防疫的藝人賈永婕，當初為了勸募防疫用醫療器材而成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，不料人紅是非多，竟成...

一線男演員「謝承均」主動加臉書聊天 迷婦昏頭險失財

一名自稱台劇演員「謝承均」男星，主動加台中市54歲王婦臉書好友，頻繁與王聊天、噓寒問暖，讓王變成小迷妹沖昏頭，再稱投資急...

50多輛改裝汽機車深夜擾人 彰化警方傳喚到案開罰

彰化縣芬園鄉最近出現大群改裝的汽、機車群聚或疫駛，在深夜擾人清眠，彰化警分局接獲檢舉展開掃蕩，經過蒐證清查後，昨天一口氣...

昨天起火大鹿林道今還在燒 觀霧國家森林遊樂區無遊客受困

新竹縣五峰鄉大鹿林道昨中午發生森林火警，至今火勢仍無法撲滅，延燒範圍估計超過3公頃，觀霧國家森林遊樂區持續關閉，幸遊樂區...

影／蘆洲合法棋牌社掩護非法 黑幫搞賭…警破逮8人送辦

北投軟橋幫成員蘇男，利用合法棋牌社大搞賭博，日前蘆洲警獲報派員監控蒐證，果見棋牌社私下與客人有現金交易。周一（20日）深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦