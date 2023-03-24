導航帶錯路！高雄重機男賞那瑪夏螢火蟲 慘卡山溝求援

家住高雄鼓山區的56歲陳姓男子，日前滿心期待能看見春天那瑪夏螢火蟲成群在山林中漫天飛舞的美景，怎料他獨自騎乘紅牌大型重機車依Google Map導航指引，卻在台29線旗甲公路青山巷路段山區迷路，受困樹林山溝中動彈不得，只好緊急向警方尋求協助。

六龜分局那瑪夏分駐所在周一下午4時許接獲陳男求助通報，陳指出，一大早他從高雄市區出發，依Google Map導航沿台29線旗甲公路行駛，在青山巷路段山區迷路，因地勢逐漸陡峭，不慎連人帶車倒地，而周遭皆為高聳樹林，根本難以辨別自己的確切位置，人車受困山林間。

由於，陳男當時位處偏僻山區，收訊不易，那瑪夏分駐所長鍾易修立刻把握機會指示陳男，逐一教導他以衛星定位方式，先確認自身位址，另拍攝受困位址附近的圖像。

鍾易修與警員藍艷秋沿山路尋找，不時開啟巡邏車警報器，盼能讓陳男辨識他們的位置，約經1個小時搜尋，警員終於順利尋獲陳男並協助他脫困，所幸陳身體並未受傷，雖受驚嚇並無大礙。