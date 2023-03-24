一線男演員「謝承均」主動加臉書聊天 迷婦昏頭險失財

一名自稱台劇演員「謝承均」男星，主動加台中市54歲王婦臉書好友，頻繁與王聊天、噓寒問暖，讓王變成小迷妹沖昏頭，再稱投資急需保證金6萬元，王不疑有他到銀行匯款，機警行員見帳戶遭警示報警。王還擔憂網路另一端的假男星，傳訊告知「你的帳戶被警示了」，經警方細心解說、戳破詐團愛情騙術，王這才夢醒。

台灣男明星謝承均在戲劇表現亮眼，臉書有41萬人追蹤，未料，詐騙集團相中謝男高人氣，假冒「謝承均」姓名並盜用照片，在臉書主動加王婦為好友，照三餐噓寒問暖聊天。

前天中午12點多，豐原分警局合作所員警巫明哲、傅文星接獲郵局行員通報，有女子疑似遭詐騙。

警方到場關心，王婦坦言，她的戲劇偶像「謝承均」在臉書主動與她聯繫，且不吝嗇跟她分享投資基金，而對方急需6萬元保證金才能將獲利贖回，她希望能幫助「偶像」，沒想到匯款帳戶已遭警示。

起初王婦還深信男明星是遭他人投資詐騙，不忘關心傳訊息告知「偶像」匯款帳號遭警示。警方了解後委婉勸說，並以過往案例及詐騙集團慣用手法加以說明，王婦才意識到這全是詐騙集團在自導自演，所幸沒有匯款成功，保住錢財。