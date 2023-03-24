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國1台南北向321.4K小貨車翻覆占內外車道 「紫爆」回堵11公里

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導

（9:35更新）

高公局說，國1北向321.4公里處的小貨車翻覆事故，已於上午9時29分排除，回堵約11公里，車流紓解中，請駕駛人小心通行，注意行車安全。

（9:10更新）

高速公路局說，上午8時2分發生在國1北向321.4公里處台南仁德-大灣路段的小貨車翻覆事故，占用外側車道、外側路肩，高公局南分局、國道公路警察已在現場進行事故車輛及散落物處理，後方車流回堵約8公里。

（8:30更新）

高速公路局說，上午7時57分國道1號北向365公里處高雄路段，發生2輛小客車追撞，占用中間車道，進行拖吊處理中，回堵約4公里。請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。

高公局說，上午8時2分國道1號北向321.4公里處台南仁德-大灣路段，發生小貨車翻覆，占用內側和外側車道、外側路肩，進行拖吊處理中，回堵約3公里。請駕駛人提前避開壅塞路段，改道行駛，行經事故路段勿觀望而影響行車安全。

根據1968國道路況，國1仁德-大灣北向路段「紫爆」，時速掉到6公里。

高公局說，國道1號北向五甲系統至鼎金系統車多，請駕駛人提前避開壅塞路段改道行駛，行經車多路段請保持行車安全距離，小心行駛。

上午8時2分國道1號北向321.4k公里處台南路段，發生小貨車翻覆，占用內側和外側車道、外側路肩，進行拖吊處理中，回堵約3公里。圖／取自高公局1968
上午8時2分國道1號北向321.4k公里處台南路段，發生小貨車翻覆，占用內側和外側車道、外側路肩，進行拖吊處理中，回堵約3公里。圖／取自高公局1968

國道 車道

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