新竹大鹿林道山林大火延燒3公頃 明早持續灌救

新竹縣五峰鄉大鹿林道24.5公里處今天中午發生森林火警，林務局新竹區林管處與消防局獲報救火，並通報空勤總隊救援，不過火勢一發不可收拾，今晚入夜仍無法控制，目前延燒範圍估計達3公頃，明天清晨6點將繼續挺進火場灌救。

新竹林區管理處今天也發出公告，指出轄管的觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道24.5公尺處附近發生森林火災，濃煙蔓延至沿途道路，影響行車安全，目前道路已暫時封閉，請遊客暫勿前往。後續資訊將於台灣山林悠遊網公告。

新竹林區管理處副處長劉忠憲說，起火點在大鹿林道的路邊，目前還無法研判起火原因，先全力灌救，新竹林管處與縣府消防局都持續派員在山上監控火勢、灌救當中，火勢入夜後還未受到控制，仍有延燒情形。

遭火勢波及的造林地樹種以台灣柳杉為主，由於現場持續延燒，截至今天晚上燃燒面積已達3公頃。林管處指出，林管處已經派出26人到山上處理、監測，也申請空勤總隊將於明天再度出勤，搭配路面灌救希望能盡速撲滅山林火勢。