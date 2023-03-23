快訊

天龍國逃亡潮？他揭台北人都逃去國外 網曝暗黑原因：能跑趕快跑

日本東芝董事會點頭4500億收購案 股票料下市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／野柳漁船燒成火球畫面曝光 船長等3人跳海獲救

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里野柳漁港外海，離岸約1海浬處，一艘漁船不明原因起火，整條船陷入火海，船長等3人跳海逃生，幸好被其他漁船緊急救起，並無大礙。

消防局第六大隊今天下午4時45分獲報，萬里區野柳漁港外海約1海浬處，一艘14.19噸「感恩99」漁船，不明原因起火，火勢相當猛烈，冒出大量濃煙，整艘船燒成火球，台籍船長和2名印尼籍漁工緊急跳海逃生。

當時「海人6號」漁船剛好在附近見狀，趕緊把船急駛而至，馬上下海救人，將船長等3人救起，載回野柳漁港，因沒有大礙不需要送醫。

海巡署船艦趕至滅火，黑煙仍不斷竄燒，火勢相當猛烈，船艙傾斜一邊，付之一炬，但幸好都沒有受傷，平安上岸無須送醫。

消防局出動第六大隊、汐止中隊、金山、萬里、汐止、瑞亭分隊，共11車、26人。

野柳火燒船成火球驚險影像曝，船長等3人跳海獲救。圖／讀者提供
野柳火燒船成火球驚險影像曝，船長等3人跳海獲救。圖／讀者提供

萬里 野柳 海巡署

延伸閱讀

當自己的長輩 汐止新住民韓岳虹辦興福里關懷據點

經典賽／大谷對楚奧特狂飆火球 最快164公里賞給「自己人」

網傳戰車現蹤汐止狂冒黑煙 陸軍六軍團回應了

過馬路太危險 汐止基隆河步道江北橋段要改善

相關新聞

哪來妖風？北市帳篷遭吹翻、腳踏車飛天 日籍女觀眾慘受傷

北市今天下午颳起強風，全國原住民族運動會設置在大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，造成一名日本女子腿部被壓到，送醫無礙。

影／野柳漁船燒成火球畫面曝光 船長等3人跳海獲救

新北市萬里區野柳漁港外海，離岸約1海浬處，一艘漁船不明原因起火，整條船陷入火海，船長等3人跳海逃生，幸好被其他漁船緊急救...

影／嘉義縣湖仔路平交道女騎士遭大貨車撞斃 腦漿外溢、肚破腸流慘死

嘉義縣大林鎮湖仔路平交道今天下午1點多發生死亡事故，薛姓女子騎機車過平交道時，遭60歲林姓大貨車司機撞斃，當場頭破血流、...

男子與女友吵架被丟包 順手牽羊偷車代步遭法辦

51歲唐姓男子本月21日晚上因與女友在台南市中西區發生衝突、爭吵，女友逕自騎車離去，丟下唐獨自一人步行返家，途中實在太累...

影／駕駛棄車肇逃警追查 竟是偷車賊肇禍

今天上午，一輛汽車行經新北市泰山區泰林路三段，突然失控跨越雙黃線，迎面撞上對向來車，肇事駕駛及乘客下車棄車逃逸。警方獲報...

台61西濱快新竹段驚傳化學槽車翻覆 幸無洩漏

新竹市香山區台61線西濱快速道路往香山聯絡道今天下午2點多驚傳有化學槽車翻覆，龐大車身翻倒在路口處，不少用路人擔心化學物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦