影／野柳漁船燒成火球畫面曝光 船長等3人跳海獲救

新北市萬里區野柳漁港外海，離岸約1海浬處，一艘漁船不明原因起火，整條船陷入火海，船長等3人跳海逃生，幸好被其他漁船緊急救起，並無大礙。

消防局第六大隊今天下午4時45分獲報，萬里區野柳漁港外海約1海浬處，一艘14.19噸「感恩99」漁船，不明原因起火，火勢相當猛烈，冒出大量濃煙，整艘船燒成火球，台籍船長和2名印尼籍漁工緊急跳海逃生。

當時「海人6號」漁船剛好在附近見狀，趕緊把船急駛而至，馬上下海救人，將船長等3人救起，載回野柳漁港，因沒有大礙不需要送醫。

海巡署船艦趕至滅火，黑煙仍不斷竄燒，火勢相當猛烈，船艙傾斜一邊，付之一炬，但幸好都沒有受傷，平安上岸無須送醫。