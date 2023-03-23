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影／野柳漁船燒成火球畫面曝光 船長等3人跳海獲救
新北市萬里區野柳漁港外海，離岸約1海浬處，一艘漁船不明原因起火，整條船陷入火海，船長等3人跳海逃生，幸好被其他漁船緊急救起，並無大礙。
消防局第六大隊今天下午4時45分獲報，萬里區野柳漁港外海約1海浬處，一艘14.19噸「感恩99」漁船，不明原因起火，火勢相當猛烈，冒出大量濃煙，整艘船燒成火球，台籍船長和2名印尼籍漁工緊急跳海逃生。
當時「海人6號」漁船剛好在附近見狀，趕緊把船急駛而至，馬上下海救人，將船長等3人救起，載回野柳漁港，因沒有大礙不需要送醫。
海巡署船艦趕至滅火，黑煙仍不斷竄燒，火勢相當猛烈，船艙傾斜一邊，付之一炬，但幸好都沒有受傷，平安上岸無須送醫。
消防局出動第六大隊、汐止中隊、金山、萬里、汐止、瑞亭分隊，共11車、26人。
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