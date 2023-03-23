快訊

天龍國逃亡潮？他揭台北人都逃去國外 網曝暗黑原因：能跑趕快跑

日本東芝董事會點頭4500億收購案 股票料下市

高捷南機廠軌道區雜草起火 未影響正常營運

中央社／ 高雄23日電

高雄捷運人員今天下午2時許在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，立即啟動撲滅作業，並通知消防人員到場協助撲滅所有餘燼。事發原因仍待查明，未影響營運。

高雄捷運公司對中央社記者表示，高捷人員今天下午2時11分在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，高捷公司立即啟動自衛消防編組，先自行派員撲滅，並同時通知消防隊。

高捷公司表示，消防隊迅速抵達現場後，下午2時25分協助撲滅所有餘燼。目前初步檢視並未影響軌道旁相關設備，也未對機廠內車輛調度及設備運作造成影響，全線正常營運。

高捷公司人員說明，機廠內的軌道區，是列車結束載運任務後，返回機廠內的一段軌道，因此進入軌道的列車不會載運乘客，而當時軌道上也沒有列車通行，目前事發原因仍待查明。

高捷

延伸閱讀

影／久旱未雨新竹大鹿林道燒起來了 山火持續蔓延難撲滅

影／機車上有蛇！騎士嚇到衝進消防隊 新北動保處：最近龜殼花特多

高雄4月演唱會多 高捷擬疏運計畫迎人潮

BLACKPINK散場人潮爆表 高捷：25萬運量突破跨年

相關新聞

哪來妖風？北市帳篷遭吹翻、腳踏車飛天 日籍女觀眾慘受傷

北市今天下午颳起強風，全國原住民族運動會設置在大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，造成一名日本女子腿部被壓到，送醫無礙。

影／野柳漁船燒成火球畫面曝光 船長等3人跳海獲救

新北市萬里區野柳漁港外海，離岸約1海浬處，一艘漁船不明原因起火，整條船陷入火海，船長等3人跳海逃生，幸好被其他漁船緊急救...

影／嘉義縣湖仔路平交道女騎士遭大貨車撞斃 腦漿外溢、肚破腸流慘死

嘉義縣大林鎮湖仔路平交道今天下午1點多發生死亡事故，薛姓女子騎機車過平交道時，遭60歲林姓大貨車司機撞斃，當場頭破血流、...

男子與女友吵架被丟包 順手牽羊偷車代步遭法辦

51歲唐姓男子本月21日晚上因與女友在台南市中西區發生衝突、爭吵，女友逕自騎車離去，丟下唐獨自一人步行返家，途中實在太累...

影／駕駛棄車肇逃警追查 竟是偷車賊肇禍

今天上午，一輛汽車行經新北市泰山區泰林路三段，突然失控跨越雙黃線，迎面撞上對向來車，肇事駕駛及乘客下車棄車逃逸。警方獲報...

台61西濱快新竹段驚傳化學槽車翻覆 幸無洩漏

新竹市香山區台61線西濱快速道路往香山聯絡道今天下午2點多驚傳有化學槽車翻覆，龐大車身翻倒在路口處，不少用路人擔心化學物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦