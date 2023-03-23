高捷南機廠軌道區雜草起火 未影響正常營運
高雄捷運人員今天下午2時許在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，立即啟動撲滅作業，並通知消防人員到場協助撲滅所有餘燼。事發原因仍待查明，未影響營運。
高雄捷運公司對中央社記者表示，高捷人員今天下午2時11分在高雄捷運南機廠內的軌道區巡檢時，發現有雜草冒煙，高捷公司立即啟動自衛消防編組，先自行派員撲滅，並同時通知消防隊。
高捷公司表示，消防隊迅速抵達現場後，下午2時25分協助撲滅所有餘燼。目前初步檢視並未影響軌道旁相關設備，也未對機廠內車輛調度及設備運作造成影響，全線正常營運。
高捷公司人員說明，機廠內的軌道區，是列車結束載運任務後，返回機廠內的一段軌道，因此進入軌道的列車不會載運乘客，而當時軌道上也沒有列車通行，目前事發原因仍待查明。
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