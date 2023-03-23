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哪來妖風？北市帳篷遭吹翻、腳踏車飛天 日籍女觀眾慘受傷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市今天下午颳起強風，全國原住民族運動會設置在大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，造成一名觀眾腿被糟壓。圖／北市體育局提供
北市今天下午颳起強風，全國原住民族運動會設置在大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，造成一名觀眾腿被糟壓。圖／北市體育局提供

北市今天下午颳起強風，全國原住民族運動會設置在大佳河濱公園數頂帳篷被吹翻，造成一名日本女子腿部被壓到，送醫無礙。

北市體育局指出，今天一位日本籍女性觀眾腿部被壓到，現場緊急處理並後送馬偕醫院，體育局也致贈2000元慰問金，該女經醫師評估後，已於下午3點22分離院。

體育局全民運動科長袁守方說明，原民運賽前已經過3次場地總體檢，也做設施牢固措施。今天瞬間陣風達到7級，連貓纜都停駛，這樣的陣風也不在預期，但不應想大部分賽程。

袁守方說明，水域活動競舟、傳統摔角賽程因此暫停，前者的下午賽程延至明日上午8點30分，已與各隊說明，各縣市代表隊休息場地則移到大直橋下，比較不受天候影響。傳統摔角今日賽程剩下4隊，名次上做妥適安排，各縣市都能接受。受影響場地再度場地巡檢、加強設施安全，以免影響明天比賽。

體育 日本 運動 大佳河濱公園

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