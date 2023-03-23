男子與女友吵架被丟包 順手牽羊偷車代步遭法辦

51歲唐姓男子本月21日晚上因與女友在台南市中西區發生衝突、爭吵，女友逕自騎車離去，丟下唐獨自一人步行返家，途中實在太累，在安平路旁發現一輛機車的鑰匙沒有拔，涉嫌偷走機車代步。警方獲報案後，昨天循線查出唐涉案並找回贓車，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

餐飲店邱姓女員工在3月22日凌晨2點下班，竟找不到停放在安平路邊的機車，急忙到派出所報案協尋，由於停放機車的位置離監視器較遠，台南市警四分局安平派出所巡佐徐慶裕、警員何致涵發揮柯南推理精神，擴大搜尋範圍，終於找到了竊車犯嫌的影像，進而鎖定唐姓男子涉案。

徐慶裕及何致涵昨天上午8時50分，在安平區安平路弄巷內攔下唐予以盤查，唐見事跡敗露，只好帶著警察去藏放贓車的地點，交出偷來的機車。

據了解，唐表示，3月21日晚上因與女友在中西區發生衝突、爭吵，女友逕自騎車離去，丟下他獨自一人由中西區步行返家，途中實在太累，在路旁發現一輛機車的鑰匙沒有拔，所以一時起了壞心眼，竊走該機車做為代步工具使用。