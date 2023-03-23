影／駕駛棄車肇逃警追查 竟是偷車賊肇禍

今天上午，一輛汽車行經新北市泰山區泰林路三段，突然失控跨越雙黃線，迎面撞上對向來車，肇事駕駛及乘客下車棄車逃逸。警方獲報到場追查，發現肇事車竟是輛失竊贓車，目前已鎖定兩嫌身分，正循線追緝兩人到案說明。

經調查，今天上午7時許，一輛汽車沿著新北市泰山區泰林路往林口往向行駛，疑因車速過快，整輛車失控跨越雙黃線，衝到對向車道，迎面撞上林男（43歲）所駕汽車，肇事車駕駛及女乘客脫困下車，沒有趨前查看，而是直接棄車快跑逃逸。