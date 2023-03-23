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台61西濱快新竹段驚傳化學槽車翻覆 幸無洩漏
新竹市香山區台61線西濱快速道路往香山聯絡道今天下午2點多驚傳有化學槽車翻覆，龐大車身翻倒在路口處，不少用路人擔心化學物質洩漏紛紛報案。新竹市消防局獲報到場確認僅柴油洩漏，載運雙氧水無洩漏，沒有人員受傷受困，相關單位緊急吊掛槽車離開，有驚無險。
新竹市消防局今天下午2點8分接獲報案，指出西濱快速道路路口有1輛載運有雙氧水的槽車翻覆，朝山分隊2點15分派員到場處理，確認現場槽車翻覆，無人員受傷受困。
該輛槽車載有15公噸雙氧水，疑似因為轉彎不慎翻覆路口，占據車道與行車動線，公路總局養護工程處新竹公路段獲報後也派員前往，約下午2點50分陸續有拖吊車、大型起重車到場吊掛槽車，下午3點50分將槽車翻正，公路局進場清除路面排除事故。
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