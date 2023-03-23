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嬰兒滑出來了！ 宜蘭消防員協助接生：很有成就感

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

羅東1名孕婦，懷中胎兒疑似較預產期更早出生，還在家中就要臨盆，來不及到醫院，只好通報消防局救災救護指揮中心，2位消防員趕赴現場協助接生，雖然都是首次執行，仍完成任務，母女均安，再送往羅東聖母醫院完成後續生產流程。

據了解，該孕婦已是第二胎，生產速度較快，消防局今日上午7時28分許獲報時，報案家人稱「好像看到胎頭了」，羅東分隊趕到現場，救護人員黃卉屏與石宗銘看到孕婦站著，趕緊請她躺在擔架床，拉開下身包布女嬰就「滑出來了」，2人協助解開臍帶繞頸，並擦拭身體。

女嬰沒有哭聲，救護人員抽吸口鼻，刺激足部，一番努力後宏亮的啼哭響徹房內，黃、石才鬆一口氣，協助壓住臍帶後，7時41分許送上救護車，母女均安，到羅東聖母醫院處理後續生產事宜。

黃惠屏與石宗銘接受救護技術員中級課程時，都受過接生訓練，但實際上場還是第一次。黃惠屏說，小嬰兒與臍帶的觸感滑溜，印象深刻，能夠完成任務很有成就感；石宗銘說，照著訓練步驟一步步完成，不會緊張，剛開始擔心嬰兒狀況，哭出來之後鬆了口氣，很開心能圓滿結束。

羅東1名孕婦懷中胎兒疑似較預產期更早出生，通報消防局協助接生，母女均安。記者陳敬丰／翻攝
羅東1名孕婦懷中胎兒疑似較預產期更早出生，通報消防局協助接生，母女均安。記者陳敬丰／翻攝

羅東 孕婦

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