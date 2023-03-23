影／新北逃逸移工見警轉身就跑 爬屋簷踩破石棉瓦摔下就逮

印尼籍逃逸移工那姓男子今天在新北市街頭撞見巡邏員警，四目相對後，當場轉身狂奔，員警追逐約400公尺，那男鑽進無尾巷，欲爬屋簷逃跑，被警拉住腿時，不慎踩碎石棉瓦摔下地，只能乖乖就逮。

中和派出所員警今天上午7時許，在中和區中山路2段與連城路口與一名外籍人士四目相對，對方一見員警立即轉身狂奔，員警見狀連忙尾隨追緝，雙方追逐約400公尺，外籍人士因不熟悉路況，逃至福祥路一條無尾巷。

那男見該巷無路可逃，從巷底公寓一樓爬牆欲跳上簷逃跑，爬到一半為員警拉住腿，因該處遮雨棚為早期以石棉瓦搭建，十分脆弱，那男一用力竟將石棉瓦踩碎，整個人摔落地下，導致右腳輕微扭傷，還不斷大喊腳好痛，經送醫檢傷並無大礙，帶返派出所。

經查，那姓男子（40歲）為印尼籍，是2022年10月31日通報的失聯移工，警詢後依違反入出國及移民法解送移民署新北市專勤隊收容。