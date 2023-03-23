台中保母涉虐女嬰 母見愛女死因撕心裂肺：為何受這樣折磨

台中清水區保母蔡琪婷涉嫌托育1歲姚姓女童「小桃子」期間，朝她猛烈搖晃釀腦出血重傷昏迷，緊急搶救多日仍死亡，蔡犯後被拘提遭收押，台中地檢署今依傷害致死罪嫌起訴她；小桃子母親今也在臉書發文，沈痛表示看到女兒遭「他殺」令她撕心裂肺，不希望再有其他孩子受傷。

檢方指出，去年11月9日獲報指揮清水分局偵辦，拘提蔡女後將她向法院聲押獲准，姚姓女童經急救仍於同年1月2日死亡。

據了解，蔡女落網至今仍否認犯行，但醫院診斷、法醫解剖鑑定發現，女童有「受虐性腦傷」推估案發距離送醫不到24小時，且過濾監視器畫面當天僅有蔡女1人進出受託地，認為她嫌疑重大，今依成年人故意傷害兒童及成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴蔡。

女童母親今也在臉書發文，表示看到死亡證明上「他殺」、「顱內出血」等，表示她覺得「撕心裂肺、我的孩子為什麼要受這樣折磨」。

女童母親也提到，托育期間保母獨留孩子們在家，還不只一次外出，還可以帶自己養的狗去美容、用餐，這是多麼可惡的行為。

她也難過稱，「我的孩子...小桃子已經離開了，可是還有許多家庭的孩子可能需要送托」，她不希望再有其他孩子受傷了。

根據衛福部社會及家庭署去年2022年11月29日已公告蔡琪婷姓名，蔡收托女童去年11月8日在托育地昏迷不醒，緊急送醫診斷為右側顱內硬腦膜下出血，已涉有虐童情事，檢警11月23日拘提到案，24日聲押獲准。

公告也指出，蔡女2022年11月有外出獨留2名收托兒，也影響收托兒權益，違反兒少權法第26條之1第1項第4款規定，處分廢止居家登記資格。