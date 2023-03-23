快訊

曾與偷吃蔬果的脫逃狒狒「近距離對視」 里長爆六福村請求撤文

影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人

經典賽／日媒挖出大谷高中夢想 人生清單曝光「已實現大半」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久旱未雨新竹大鹿林道燒起來了 山火持續蔓延難撲滅

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉通往觀霧的重要道路大鹿林道，今天中午傳出發生野火，疑似因近期久旱沒有下雨，使得山區草木乾燥，碰上火星後迅速燃燒蔓延，大鹿林道已暫時封閉，避免人車通過發生危險。

據了解，發生山林火勢的位置位於大鹿林道23.5K處，新竹縣消防局在上午11點12分接獲第一通雜草火警通報，立即派遣五峰、竹東及北埔車組共4車8人前往搶救，但現場因路途遙遠，因此抵達後火勢已經燃燒2甲地面積。

消防局現場觀察，火勢已經沿著山坡朝山頂及山腳蔓延，因現場海拔在2千公尺左右，火勢朝山頂方向延燒空間不多，消防人員在現場灑水，希望阻斷下方火勢，避免火勢朝山腳或其他方向延燒。

林務局在今天中午宣布關閉觀霧國家森林遊樂區，因道路已被山火包圍，若通行將有危險發生可能，警消仍在現場管制並試圖撲滅火勢，無奈現場風勢助長加上天乾物燥，現場火勢持續延燒難以撲滅。

大鹿林道發生山林大火，目前火勢仍持續延燒當中。記者巫鴻瑋／翻攝
大鹿林道發生山林大火，目前火勢仍持續延燒當中。記者巫鴻瑋／翻攝

延伸閱讀

觀霧國家森林遊樂區大鹿林道發生森林火警 道路暫封閉

六福村疑似狒狒脫逃 新竹縣府下午將前往稽查

狒狒脫逃逛大街 哪來的？新竹市立動物園聲明：園內沒養狒狒

BLACKPINK唱不夠傳7月再來台？地點考慮這兩個地方

相關新聞

台中保母涉虐女嬰 母見愛女死因撕心裂肺：為何受這樣折磨

台中清水區保母蔡琪婷涉嫌托育1歲姚姓女童「小桃子」期間，朝她猛烈搖晃釀腦出血重傷昏迷，緊急搶救多日仍死亡，蔡犯後被拘提遭...

獨／陸軍六軍團化學兵三三群演習事故 煙霧罐冒火...2人燙傷送醫

陸軍第六軍團化學兵第33群今早傳演習事故，兩名士兵在施放煙幕時，疑因煙霧罐瞬間冒火燙傷，兩人事後送醫，無大礙；對此六軍團...

獨／不願梳洗確診遺體 禮儀師曝最大風險向政府喊話：別不管我們死活

本月20日起鬆綁防疫措施，確診者死亡需用雙層屍袋、盡速火化也走入歷史，但有台南的禮儀人員爆料不願洗確診者遺體，被換掉工作...

影／嘉義縣湖仔路平交道女騎士遭大貨車撞斃 腦漿外溢、肚破腸流慘死

嘉義縣大林鎮湖仔路平交道今天下午1點多發生死亡事故，薛姓女子騎機車過平交道時，遭60歲林姓大貨車司機撞斃，當場頭破血流、...

高雄運蛋車遭撞、蛋餅店前痛失3600顆 網友虧「現做超濃蛋餅」

台灣鬧蛋荒，雞蛋供需引發關注，也被視為珍稀食材，未料今天上午，高雄市仁武區傳出載運雞蛋的貨車遭追撞，雖事故不嚴重，也無人...

味精竟能造假？學者回顧台灣食品的詐欺歷史

1908年9月（編按：於日本）開始製造味之素。當初稱「味精」，在麻布工廠研究製造，當年底在逗子設製造工廠，正式開始製造。「味精」這名稱和酒精、甘精等藥物名稱相近，決定更改名稱為「味之素」。同年11月以新富町的藝者為模特兒，畫出穿著日式料理服的美女，上頭寫著味之素的商標並把它拿去登錄（商品登錄第34220號）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦