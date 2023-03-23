久旱未雨新竹大鹿林道燒起來了 山火持續蔓延難撲滅

新竹縣五峰鄉通往觀霧的重要道路大鹿林道，今天中午傳出發生野火，疑似因近期久旱沒有下雨，使得山區草木乾燥，碰上火星後迅速燃燒蔓延，大鹿林道已暫時封閉，避免人車通過發生危險。

據了解，發生山林火勢的位置位於大鹿林道23.5K處，新竹縣消防局在上午11點12分接獲第一通雜草火警通報，立即派遣五峰、竹東及北埔車組共4車8人前往搶救，但現場因路途遙遠，因此抵達後火勢已經燃燒2甲地面積。

消防局現場觀察，火勢已經沿著山坡朝山頂及山腳蔓延，因現場海拔在2千公尺左右，火勢朝山頂方向延燒空間不多，消防人員在現場灑水，希望阻斷下方火勢，避免火勢朝山腳或其他方向延燒。