聽新聞
test
0:00 / 0:00
久旱未雨新竹大鹿林道燒起來了 山火持續蔓延難撲滅
新竹縣五峰鄉通往觀霧的重要道路大鹿林道，今天中午傳出發生野火，疑似因近期久旱沒有下雨，使得山區草木乾燥，碰上火星後迅速燃燒蔓延，大鹿林道已暫時封閉，避免人車通過發生危險。
據了解，發生山林火勢的位置位於大鹿林道23.5K處，新竹縣消防局在上午11點12分接獲第一通雜草火警通報，立即派遣五峰、竹東及北埔車組共4車8人前往搶救，但現場因路途遙遠，因此抵達後火勢已經燃燒2甲地面積。
消防局現場觀察，火勢已經沿著山坡朝山頂及山腳蔓延，因現場海拔在2千公尺左右，火勢朝山頂方向延燒空間不多，消防人員在現場灑水，希望阻斷下方火勢，避免火勢朝山腳或其他方向延燒。
林務局在今天中午宣布關閉觀霧國家森林遊樂區，因道路已被山火包圍，若通行將有危險發生可能，警消仍在現場管制並試圖撲滅火勢，無奈現場風勢助長加上天乾物燥，現場火勢持續延燒難以撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言