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觀霧國家森林遊樂區大鹿林道發生森林火警 道路暫封閉
觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道今天中午發生森林火警，新竹林管處目前已暫時封閉道路，林管處提醒遊客注意。
新竹林區管理處表示，轄區的觀霧國家森林遊樂區聯外道路大鹿林道24.5公里處附近，今天中午發生森林火災，濃煙蔓延至沿途道路，影響行車安全，目前道路已暫時封閉，請遊客暫勿前往。
林管處表示，後續相關訊息將更新公告於台灣山林悠遊網http://recreation.forest.gov.tw及觀霧國家森林遊樂區臉書粉絲專頁，如有任何旅遊問題諮詢，請電洽遊樂區或新竹林區管理處或至台灣山林悠遊網查詢。
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