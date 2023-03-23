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影／台南文化中心工地驚傳鷹架坍塌 救出被埋混凝土1女工人
台南市驚傳工安事件！據了解，市府正進行文化中心停車場新建工程，但下午工地發生坍塌意外，台南消防局下午2點多獲報已趕往現場，初步得知疑似1名女子被埋，正在救援當中。
消防局指出，2點5分勤指中心受理東區崇明路與崇善十街口創傷救護，報案者指出工地鷹架倒落，目前不清楚受困人數，派遣崇善分隊等車組前往；2點11分回報，文化中心停車場公共工程工地4樓灌漿時坍塌到1樓，目前1人受困。
混凝土傾洩而下，1名42歲鄭姓女工人被埋，隨後2時32分，救出受困婦人，意識清楚，送醫治療。巿府表示，已要求工地暫時停工，靜待調查。
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