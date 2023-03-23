大新營惡臭釀民怨 環保局漏夜追查柳營查獲2件嚴辦

台南市大新營地區近來屢傳空氣中瀰漫臭味釀民怨，環保局出動三組夜間稽查人員計10餘人，今(23）日上午用微感器監測數值掌握異常區域，在柳營區揪出2件違規案，為堆肥工廠及農地，分別依違反廢棄物清理法及空氣汙染防制法告發，責令業者限期改善。

大新營地區畜牧業繁盛及工廠林立，時有臭味飄散，周邊住戶抱怨連連，日前惡臭引發新一波民怨，環保局繃緊神經溯源追查，本月21、22日出動三組夜間稽查人員循著味道往上風處追查。

今天上午持續多處農地稽查，並用微感器監測數值掌握異常區域，在柳營地區揪出兩件違規案，其中1處為堆肥工廠，另處為農地，其中1處堆肥面積達約2公頃，均未確實覆土，導致施肥味道外溢。環保局說，兩案將視情節依違反空汙法、廢棄物清理法開單告發，

環保局說，近年執行244家次聯合稽查，查獲違規告發84件，總計裁罰357萬7003元。為即時處理民眾異味汙染陳情，環保局更設立異味官能實驗室，採24小時待命，以即時蒐證遏止異味情事。2021年1月迄今已執行22件聞臭業務，其中最多是畜牧業19件，其次是飼料製造業2件，皮革製造業1件。

市長黃偉哲表示，人人都希望聞到清新好空氣，近年環保局將異味稽查列為重點工作，並透過微感器及移動式監視器等科技執法，提高稽查成效，除責成稽查人員加強巡查，揪出禍首都將依環保相關法規嚴懲，請工廠、農牧業者勿挑戰公權力。