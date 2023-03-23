聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／陸軍六軍團化學兵三三群演習事故 煙霧罐冒火...2人燙傷送醫
陸軍第六軍團化學兵第33群今早傳演習事故，兩名士兵在施放煙幕時，疑因煙霧罐瞬間冒火燙傷，兩人事後送醫，無大礙；對此六軍團證實發生意外，對兩官兵堅持完成任務再就醫表示敬意，將檢討精進裝備檢整，以確保兵員安全。
六軍團指出，駐紮桃園市中壢區的陸軍化學兵第33群，今天早上8時許執行演習任務，在實施煙幕施放時，疑因煙霧罐瞬間冒火，造成蔡姓下士右手食指及中指、吳姓上兵右手大拇指部分燙傷紅腫，兩人經冰敷後堅持完成當下任務，事後在幹部陪同下就醫。
六軍團表示，兩名官兵已在單位幹部陪同下，至醫院進一步的包紮治療，傷勢尚無大礙，對於二人彰顯的團隊精神，表達肯定與誠摯敬意，另將檢討精進裝備檢整，確保任務執行安全，煙霧罐冒火、爆炸案例很少見，應是單一意外。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言