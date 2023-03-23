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獨／陸軍六軍團化學兵三三群演習事故 煙霧罐冒火...2人燙傷送醫

聯合報／ 記者楊湛華翁唯真／桃園即時報導

陸軍第六軍團化學兵第33群今早傳演習事故，兩名士兵在施放煙幕時，疑因煙霧罐瞬間冒火燙傷，兩人事後送醫，無大礙；對此六軍團證實發生意外，對兩官兵堅持完成任務再就醫表示敬意，將檢討精進裝備檢整，以確保兵員安全。

六軍團指出，駐紮桃園市中壢區的陸軍化學兵第33群，今天早上8時許執行演習任務，在實施煙幕施放時，疑因煙霧罐瞬間冒火，造成蔡姓下士右手食指及中指、吳姓上兵右手大拇指部分燙傷紅腫，兩人經冰敷後堅持完成當下任務，事後在幹部陪同下就醫。

六軍團表示，兩名官兵已在單位幹部陪同下，至醫院進一步的包紮治療，傷勢尚無大礙，對於二人彰顯的團隊精神，表達肯定與誠摯敬意，另將檢討精進裝備檢整，確保任務執行安全，煙霧罐冒火、爆炸案例很少見，應是單一意外。

陸軍化學兵第33群今早發生演習意外，兩名士兵因煙霧罐冒火燙傷送醫，經緊急處理無大礙。記者翁唯真／攝影
陸軍化學兵第33群今早發生演習意外，兩名士兵因煙霧罐冒火燙傷送醫，經緊急處理無大礙。記者翁唯真／攝影

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