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高雄運蛋車遭撞、蛋餅店前痛失3600顆 網友虧「現做超濃蛋餅」
台灣鬧蛋荒，雞蛋供需引發關注，也被視為珍稀食材，未料今天上午，高雄市仁武區傳出載運雞蛋的貨車遭追撞，雖事故不嚴重，也無人傷亡，蛋車上3600顆雞蛋被撞碎，損失至少約2萬多元；因痛失大量雞蛋，這起事故也引起關注被網友PO網，網友留言哀號「錢掉滿地」、「遍地黃金啊」。另事故地點旁剛好是蛋餅店，還有網友調侃「在地超濃蛋餅」。
這起事故發生在今天上午10時許，59歲蘇姓女子駕駛小貨車載運雞蛋，並將車停在鳥松區大仁南路23號前，未料，後方61歲蘇姓男子，疑因未注意前方狀況開車直接撞上貨車左後側。
雖這起事故，雙方都無人受傷，也無酒駕情事，但遭撞的運蛋車，車上約18籃雞蛋破損，蘇女稱，每籃裝有約200顆，初估3600蛋破損，損失市值約2萬多元，相關肇責及事故原因仍待警方釐清。
此事故網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，並寫下「禍不蛋行」4字；網友紛紛在下面留言指「錢掉滿地」、「見財化水」、「價值連城」、「蛋蛋的哀傷」、「遍地黃金啊」。另事故地點旁剛好是蛋餅店，還有網友調侃「在地超濃蛋餅」。
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