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影／掃蕩竹聯明仁會黑幫亂源 林右昌頒獎表揚永和員警

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，逮捕5名涉案嫌犯依法送辦，法院裁定二人羈押禁見，內政部長林右昌由警政署長黃明昭、刑事警察局長李西河、新北市警局長廖訓誠陪同，今天至永和警分局頒獎表揚永和偵查隊長李志祥和小隊長張興華。

林右昌表示，詐騙及毒品近來都與黑幫有所連結，警方為維護治安，不容許挑戰公權力，更不能踏到警方執法的紅線，他也指出，黑幫在國際級飯店舉辦春酒聚會，也是公然挑戰社會及全國人民的觀感和底線，警方絕對會全力掃蕩黑幫亂源。

永和偵查隊今年3月14日在台北市內湖區、大同區、新北市五股區等處，查獲竹聯幫仁堂明仁會成員.張姓男子（25歲）、向姓男子（30歲）、林姓男子（27歲）等5人共組詐欺犯罪組織，佯稱可協助靈骨塔、生基罐等殯葬類產品進行買賣仲介，再依個案狀況量身打造詐騙劇本，分別飾演經理、副理、代書、會計師等不同角色，並以交易金額較大需以辦理節稅手續等事由，必定成交獲利等相關話術手法施詐，致陷被害人於錯誤，初估獲利逾918萬3000元。檢方訊後向法院聲請羈押禁見向男與林男二人獲准，張男以20萬元交保，其餘二人限制住居。

新北市刑警大隊近日亦鎖定轄區不法幫派竹聯幫仁堂明仁會及天道盟幫派分子執行專案檢肅，聲請多張拘票、搜索票，以治平專案檢肅近30人到案。新北市警局長廖訓誠表示，警方針對幫派組合從事不法行為，會貫徹「幫派零容忍」堅定立場，以業、效率、鍥而不捨的精神，予以黑道幫派迎頭痛擊，清剿幫派所依附或寄生的不法行業，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合，澈底打擊幫派份子氣焰。

新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左）今頒獎表揚永和警分局偵查隊小隊長張興華（右）。記者王長鼎／攝影
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左）今頒獎表揚永和警分局偵查隊小隊長張興華（右）。記者王長鼎／攝影
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左二）今由警政署長黃明昭（右）、新北市警局長廖訓誠（左）陪同，頒獎表揚永和警分局偵查隊長李志祥（右二）。記者王長鼎／攝影
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（左二）今由警政署長黃明昭（右）、新北市警局長廖訓誠（左）陪同，頒獎表揚永和警分局偵查隊長李志祥（右二）。記者王長鼎／攝影
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（中）今由警政署長黃明昭（右二）、刑事警察局長李西河（右）、新北市警局長廖訓誠（左二）及永和警分局長李崇偉（左）陪同，頒獎表揚永和警分局有功人員。記者王長鼎／攝影
新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，內政部長林右昌（中）今由警政署長黃明昭（右二）、刑事警察局長李西河（右）、新北市警局長廖訓誠（左二）及永和警分局長李崇偉（左）陪同，頒獎表揚永和警分局有功人員。記者王長鼎／攝影

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