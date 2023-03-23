影／掃蕩竹聯明仁會黑幫亂源 林右昌頒獎表揚永和員警

新北市永和警分局日前偵破竹聯幫仁堂明仁會涉及靈骨塔詐欺案，逮捕5名涉案嫌犯依法送辦，法院裁定二人羈押禁見，內政部長林右昌由警政署長黃明昭、刑事警察局長李西河、新北市警局長廖訓誠陪同，今天至永和警分局頒獎表揚永和偵查隊長李志祥和小隊長張興華。

林右昌表示，詐騙及毒品近來都與黑幫有所連結，警方為維護治安，不容許挑戰公權力，更不能踏到警方執法的紅線，他也指出，黑幫在國際級飯店舉辦春酒聚會，也是公然挑戰社會及全國人民的觀感和底線，警方絕對會全力掃蕩黑幫亂源。

永和偵查隊今年3月14日在台北市內湖區、大同區、新北市五股區等處，查獲竹聯幫仁堂明仁會成員.張姓男子（25歲）、向姓男子（30歲）、林姓男子（27歲）等5人共組詐欺犯罪組織，佯稱可協助靈骨塔、生基罐等殯葬類產品進行買賣仲介，再依個案狀況量身打造詐騙劇本，分別飾演經理、副理、代書、會計師等不同角色，並以交易金額較大需以辦理節稅手續等事由，必定成交獲利等相關話術手法施詐，致陷被害人於錯誤，初估獲利逾918萬3000元。檢方訊後向法院聲請羈押禁見向男與林男二人獲准，張男以20萬元交保，其餘二人限制住居。