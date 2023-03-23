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假釋女士檢報到遇前任埋伏 現任車被球棒砸警追緝中
魏姓男子今天開車載假釋的女友到士林地檢署報到，卻遭女友的潘姓前男友跟車埋伏，潘男涉嫌持棍棒砸車，魏男見狀倒車，女友順勢摔下車，潘男緊追繼續砸車攻擊，直到女友大喊阻止，魏男獨自開車離去，潘男則將王女推上接應的車輛後，一起離去。士林警分局積極調閱監視器偵辦，目前已掌握3人身分，將通知到案說明釐清案情。
據悉，45歲魏姓男子3月23日開車載41歲王姓女友到士林地檢署報到，其女友著黑衣的前男友涉嫌在場埋伏，見到魏男轎車第一時間，涉嫌手持棍棒猛砸駕駛座，魏男見狀立刻倒車，前男友向後倒地，立刻爬起，繞至轎車右側。
當時情況緊急，右前車門沒關緊，女友順勢摔下車，前男友站在車輛右側，涉持棍棒砸車、拿東西丟向駕駛座魏男，女友見狀在旁喊叫阻止，魏男則立刻開車向前離去，女友崩潰蹲在地上，後續遭前男友推上車，一同搭上接應的車輛離去。
警方指出，此案疑似感情糾紛，前男友潘男搭乘接應車輛在場埋伏，全案積極調閱監視器，今下午已掌握3人身分，將通知到案說明釐清案情。
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