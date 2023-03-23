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假釋女士檢報到遇前任埋伏 現任車被球棒砸警追緝中

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

砸車事件時有所聞，甚至連在地檢署門口都會發生，圖與本案無關。 圖／聯合報資料庫
砸車事件時有所聞，甚至連在地檢署門口都會發生，圖與本案無關。 圖／聯合報資料庫

魏姓男子今天開車載假釋的女友到士林地檢署報到，卻遭女友的潘姓前男友跟車埋伏，潘男涉嫌持棍棒砸車，魏男見狀倒車，女友順勢摔下車，潘男緊追繼續砸車攻擊，直到女友大喊阻止，魏男獨自開車離去，潘男則將王女推上接應的車輛後，一起離去。士林警分局積極調閱監視器偵辦，目前已掌握3人身分，將通知到案說明釐清案情。

據悉，45歲魏姓男子3月23日開車載41歲王姓女友到士林地檢署報到，其女友著黑衣的前男友涉嫌在場埋伏，見到魏男轎車第一時間，涉嫌手持棍棒猛砸駕駛座，魏男見狀立刻倒車，前男友向後倒地，立刻爬起，繞至轎車右側。

當時情況緊急，右前車門沒關緊，女友順勢摔下車，前男友站在車輛右側，涉持棍棒砸車、拿東西丟向駕駛座魏男，女友見狀在旁喊叫阻止，魏男則立刻開車向前離去，女友崩潰蹲在地上，後續遭前男友推上車，一同搭上接應的車輛離去。

警方指出，此案疑似感情糾紛，前男友潘男搭乘接應車輛在場埋伏，全案積極調閱監視器，今下午已掌握3人身分，將通知到案說明釐清案情。

黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車持棍棒砸車。記者蕭雅娟／翻攝
黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車持棍棒砸車。記者蕭雅娟／翻攝

黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車衝向黑色轎車，持棍棒砸駕駛座。記者蕭雅娟／翻攝
黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車衝向黑色轎車，持棍棒砸駕駛座。記者蕭雅娟／翻攝

王女摔下車，現任男友魏男開車離去，她一度崩潰蹲在地上。記者蕭雅娟／翻攝
王女摔下車，現任男友魏男開車離去，她一度崩潰蹲在地上。記者蕭雅娟／翻攝

前男友潘男推王女上車，2人搭乘接應車輛離去，警方已通知兩人到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
前男友潘男推王女上車，2人搭乘接應車輛離去，警方已通知兩人到案說明。記者蕭雅娟／翻攝

黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車持棍棒砸車。記者蕭雅娟／翻攝
黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車持棍棒砸車。記者蕭雅娟／翻攝

黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車衝向黑色轎車，持棍棒砸駕駛座。記者蕭雅娟／翻攝
黑衣潘男在士林地檢署外埋伏前女友王女，下車衝向黑色轎車，持棍棒砸駕駛座。記者蕭雅娟／翻攝

王女摔下車，現任男友魏男開車離去，她一度崩潰蹲在地上。記者蕭雅娟／翻攝
王女摔下車，現任男友魏男開車離去，她一度崩潰蹲在地上。記者蕭雅娟／翻攝

前男友潘男推王女上車，2人搭乘接應車輛離去，警方已通知兩人到案說明。記者蕭雅娟／翻攝
前男友潘男推王女上車，2人搭乘接應車輛離去，警方已通知兩人到案說明。記者蕭雅娟／翻攝

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