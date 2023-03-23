聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東老婦找不到機車 警見她包裡有張火車票 一問才記起沒騎車
1名70歲婦人到高雄就醫，入夜後向警方求助，說她找不到機車。員警問她機車停放處，老婦也說不上來，談話中，員警發覺她似乎記憶模糊，幫她檢查隨身提包，找到1張火車票，查詢後才知道老婦是從台東搭火車到高雄，並沒騎機車。
周姓老婦3月20日獨自從台東搭火車到高雄就醫，約當天晚間9點，她神色緊張，到高雄市警鳳山分局鳳崗派出所求助，說她要回家卻找不到機車。
員警詳問她印象中把機車停放何處，要幫老婦去找機車，可是，員警在對談中，發覺老婦「記憶模糊、精神狀況不佳，疑似有失智情形」，試著幫老婦查詢她的住處，好與她家人聯絡，見老婦一打開隨身提包，內有藥包和1張當天由台東到鳳山的火車票，根據老婦攜帶的通訊簿，聯絡到她朋友，才確認當天中午她獨自從台東搭火車到鳳山，再轉車到醫院，並沒騎機車。
警方說，員警陪老婦到鳳山火車站，幫她買車票，也請站務人員請列車長留意她搭車狀況，並聯繫台東警方協助，後來確認老婦到台東站後，由朋友平安接家才鬆了一口氣。家人知情後，也連忙致電道謝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言