台東老婦找不到機車 警見她包裡有張火車票 一問才記起沒騎車

1名70歲婦人到高雄就醫，入夜後向警方求助，說她找不到機車。員警問她機車停放處，老婦也說不上來，談話中，員警發覺她似乎記憶模糊，幫她檢查隨身提包，找到1張火車票，查詢後才知道老婦是從台東搭火車到高雄，並沒騎機車。

周姓老婦3月20日獨自從台東搭火車到高雄就醫，約當天晚間9點，她神色緊張，到高雄市警鳳山分局鳳崗派出所求助，說她要回家卻找不到機車。

員警詳問她印象中把機車停放何處，要幫老婦去找機車，可是，員警在對談中，發覺老婦「記憶模糊、精神狀況不佳，疑似有失智情形」，試著幫老婦查詢她的住處，好與她家人聯絡，見老婦一打開隨身提包，內有藥包和1張當天由台東到鳳山的火車票，根據老婦攜帶的通訊簿，聯絡到她朋友，才確認當天中午她獨自從台東搭火車到鳳山，再轉車到醫院，並沒騎機車。