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防詐騙！紫南宮：絕不會追討發財金 請信徒勿上當

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

由於詐騙集團常假冒紫南宮名義在南部成立分壇，向信徒追討發財金，要求信徒以轉帳、匯款的方式返還發財金，紫南宮主委莊秋安上午表示，廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳，並親自拍攝防詐宣導影片，提升民眾防詐意識。

南投縣警局表示，竹山鎮紫南宮每年均湧入大批信徒，搶借發財金，常成為詐騙集團眼中的肥羊，不但假冒紫南宮名義在南部成立分壇，向信徒追討發財金，更有人在網路平台上張貼紫南宮錢母照片兜售、詐騙，讓不少信徒被騙上當，因此配合竹山紫南宮呼籲民眾共同反詐欺。

主委莊秋安強調，紫南宮廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳；請大家切勿在網路上購買錢母，不點擊不明連結，不讓詐騙集團有機可乘。

南投縣警局並表示，網路詐騙訊息充斥於各種社群平台，且手法不斷推陳出新，近來分析縣轄詐騙案件多係投資詐騙，有民眾於社群平台上看到投資訊息，竟按照指示加入對方提供的LINE ID，加入後對方提供投資網站，誆稱保證獲利穩賺不賠，遂依指示申請帳號，並前往銀行臨櫃匯款，行員會主動關切詢問用途，經覺察有異，立即通知轄區分局員警到場勸說，成功攔阻民眾免遭詐騙。

此外，詐騙集團常假冒檢察官、警察、銀行及衛生局等人員來電，要求民眾配合前往操作ATM或匯款，甚至暗藏許多詐騙陷阱，標榜超低價格、限時限量的網路購物，都是近期常見的詐騙手法，如有疑問可隨時撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，避免自身財產遭詐騙。

紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供
紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供
紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供
紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供
紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供
紫南宮主委莊秋安廟方不會向民眾追討發財金，如要返還發財金，也是親自前來廟方還，更不可能要求民眾轉帳。圖／南投縣警局提供

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