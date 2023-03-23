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影／趨旁踱步騷擾女國中生 新北男見警下跪求饒說「我不敢了」
新北市陳姓男子，昨天晚上來到一所國中附近，見下課女學生便趨前踱步騷擾、嚇得女學生狂奔回家。事後校方通報警方查看，於五分鐘後在附近一間土地公廟找到陳男，陳男見警當場下跪否認性騷，還向警求饒。由於尚未構成性騷擾防治法相關規定，警帶回陳男詢後依違反社會秩序維護法函送法辦。
經調查，陳姓男子（64歲）疑有身心障礙疾病，但未領有手冊。昨天（22日）晚上6時許，他步行前往新北市一所國中，見下課女學生，便趨前在旁大力踱步，還不時發出怪聲騷擾，女學生嚇得狂奔回家，沒想到陳女還一度尾後追去。
當晚，被害女學生返家向家人哭訴，經聯繫校方通知警方到場察看，陳男已不在現場，後調閱沿路監視器畫面，循線於該國中附近一間土地公廟找到陳男。陳男見警卻突然下跪，語無倫次辯稱沒有騷擾，還說「我不敢了」，央求警方饒他。
警方帶回陳男，並連繫家屬到所了解，才知陳男長時間精神狀態不穩，但未有就醫紀錄，雖未構成性騷擾防治法相關規定，警詢後仍依違反社會秩序維護法函送法辦，責付家屬帶回，約制不得再有類似行為。
蘆洲警分局五股所副所長周附三表示，警方將針對該校學生上、下學時間，安排警力前往護童，以避免再有類似情形發生，維護學童安全無虞。
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