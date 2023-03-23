台61線西濱北上白沙屯路段槽車自撞翻覆起火 雙向封閉中

台61線西濱北上112公里、苗栗縣白沙屯路段，今天上午9點多發生一起槽車自撞翻覆起火燃燒事故，槽車車頭與槽體分離，載運的甲醇外洩還隨著排水系統，延燒到對向車道及下方路旁農田，現場暫時雙向封閉，駕駛大腿開放性骨折送醫，目前由苗栗縣消防局灌救中。

苗栗縣消防局指出，上午9時30分左右接獲報案，西濱北上112公里處槽車翻覆起火，派遣後龍、特搜、竹南、苗栗、西湖、通霄、頭份等分隊趕往救援。肇事易引槽車載運甲醇（工業酒精）翻覆後，車頭與槽體分離，分別占用北上雙線車道，槽體起火燃燒，甲醇也不斷外洩溢流延燒，現場出動兩水線以泡沫滅火，直至10時20分已控制火勢。

公路總局第二區工程處苗栗工務段指出，現場除北上車道發生事故，因火勢濃煙恐影響南下車輛通行，雙向暫時封閉，持續救災排除中。

警方初步調查，肇事槽車在北上車道失控先擦撞內線護欄，再偏向往外線撞上護欄，有1支燈桿被撞斷，掉落下方機慢車道；槽車車頭彈回外線車道，槽體則分離往前滾落內線車道起火，駕駛被彈出車外，左腿骨折嚴重送醫，肇事原因有待調查。