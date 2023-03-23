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寧夏警副所長發揮破案精神 助民尋獲愛貓「大奶油」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大同分局寧夏路派出所副所長許美雲，日前網路巡邏時發現轄內有民眾寵貓失蹤，協助調閱監視器畫面發現該貓曾出入「所貓阿牛」經常出沒的工地，提議飼主前往現場呼喚，失蹤的貓隻「大奶油」果然循聲出沒，找回返家路。

據悉，大同分局寧夏路派出所平時固定餵養黑白相間、名叫「阿牛」的貓隻，因其自在穿梭警所內外，深獲員警喜愛，警方早已視其為「所貓」。

該所副所長許美雲日前網路巡邏時，發現網友貼文，指出自家愛寵貓隻「大奶油」在警所旁走失，該貓品種為英國短毛貓、年約7歲，中午時分貌似遭人抱走而走失，希望有人發現「大奶油」身影能協助其返家。

許美雲富有愛心，加上所內有「阿牛」陪伴，深知愛寵失蹤的著急心理，立刻循線調閱監視器畫面，果真發現案發當時「大奶油」行蹤，恰好經過「阿牛」時常前往玩耍的工地中，旋即通知飼主前往尋找，聲聲呼喚之下，「大奶油」果然從工地圍籬鑽出，隨飼主返家。

警方表示，副所長許美雲熱心助人、富有愛心，展現網路巡邏功效，已予肯定，同時建議民眾帶寵物外出時，應為其繫上項圈，掌握行蹤，避免愛寵走失。

台北市大同分局寧夏路派出所副所長許美雲尋獲貓隻「大奶油」。記者李隆揆／翻攝
台北市大同分局寧夏路派出所副所長許美雲尋獲貓隻「大奶油」。記者李隆揆／翻攝
台北市大同分局寧夏路派出所副所長許美雲尋獲貓隻「大奶油」。記者李隆揆／翻攝
台北市大同分局寧夏路派出所副所長許美雲尋獲貓隻「大奶油」。記者李隆揆／翻攝

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