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北市東區餐酒館砍人現場血跡斑斑 股東胸腿受刀傷送醫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區仁愛路四段一處餐酒館，昨天凌晨2時許發生砍人事件，陳姓股東（35歲）當時正在友人在店內聚餐飲酒，突然店門外衝進來數名陌生男子，看見陳姓股東就拿刀砍人，現場血跡斑斑，陳姓股東送醫後目前沒有生命危險，轄區警方正追緝中。

據了解，這間餐酒館過去曾有藝人投資經營，近日頂讓給新的經營團隊，陳姓股東疑為竹聯幫分子，最近剛當上幹部；這起砍人案是否牽涉黑道鬥爭，又或是股東、餐酒館頂讓糾紛，目前警方正全力調查。

大安警分局昨天凌晨2時5分接獲報案，仁愛路四段內餐酒館打架，警方到場發現一名男子胸口及大腿等處受傷，立即通知救護車送往醫院救治，傷者無生命危險。

警方目前正釐清嫌犯犯案動機，調閱監視器發現有多名男子進入餐酒館後，隨即針對陳男攻擊，陳男胸部及大腿多處傷口，分局成立專案小組，已掌握特定對象及逃離現場交通工具，將積極查緝到案。

台北市大安區一間餐酒館，遭數名陌生男子闖入，持刀砍傷陳姓股東，轄區警方正全力追緝。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安區一間餐酒館，遭數名陌生男子闖入，持刀砍傷陳姓股東，轄區警方正全力追緝。記者廖炳棋/翻攝

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