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彰化大貨車中央路橋輾死機車女騎士 司機撞到人渾然不知駛離
彰化市中央路橋前方昨天下午發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到44歲劉姓女子的機車，造成劉女人車倒地，並被大貨車輾到頭部重傷，送醫後不治，但鄭男竟不知已撞到人而駛離，事後警方通知到案說明，肇事原因有待釐清。
警方調查，昨天下午3點半鄭男(47歲)駕駛大貨車從中央陸橋東往西下橋，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女倒地，疑似又被大貨車車輪輾到，血流如注，送醫後不治身亡。
但鄭男撞到人後，大貨車往前開了150公尺下車查看後又駛離，警方調閱路口監視器，通知鄭男到案，鄭男酒測值為零，鄭男表示，他聽到有聲響，以為是車子零件有問題，才會下車查看，並不知道自己撞到人，才會駛離，由於該路段有小彎道，可能有視線死角，司機才未立即發現自己撞到人，警方已依過失傷害致死罪嫌移送法辦，是否涉及肇事逃逸警方釐清中。
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