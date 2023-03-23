彰化大貨車中央路橋輾死機車女騎士 司機撞到人渾然不知駛離

彰化市中央路橋前方昨天下午發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到44歲劉姓女子的機車，造成劉女人車倒地，並被大貨車輾到頭部重傷，送醫後不治，但鄭男竟不知已撞到人而駛離，事後警方通知到案說明，肇事原因有待釐清。

警方調查，昨天下午3點半鄭男(47歲)駕駛大貨車從中央陸橋東往西下橋，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女倒地，疑似又被大貨車車輪輾到，血流如注，送醫後不治身亡。