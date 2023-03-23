拿螺絲起子抵住友人 恐嚇「讓你全家都有事」挨告判拘

高雄44歲陳姓男建築工，因懷疑友人在外造謠生事，便拿螺絲起子抵住64歲楊姓男子左肩，還捏住對方脖子並恐嚇說「要讓你全家都有事」，甚至奪走手機不讓楊男報警；高雄地院審理時，陳男坦承犯行，也有意和解，但楊不原諒他，法院近日依恐嚇危害安全等罪判處拘役45天。

判決指出，陳男去年8月28日上午9時在永安區維新路光明巷旁的榕樹下，持螺絲起子抵住楊男的左肩，還捏住他的脖子，並出言恐嚇說「要讓你全家都有事」、「不要再說雞巴換豬肉」等語。

過程中，楊男要拿起手機報警，陳還把奪走手機阻止，事後楊向岡山警分局報案並對陳提告。警詢、偵訊時，陳男都坦承犯行，同時表示有意願和解，但楊男則回應，不原諒對方。