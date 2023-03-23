快訊

六福村說謊隱匿狒狒脫逃？ 新竹縣府下午將前往稽查

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

拿螺絲起子抵住友人 恐嚇「讓你全家都有事」挨告判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄44歲陳姓男建築工，因懷疑友人在外造謠生事，便拿螺絲起子抵住64歲楊姓男子左肩，還捏住對方脖子並恐嚇說「要讓你全家都有事」，甚至奪走手機不讓楊男報警；高雄地院審理時，陳男坦承犯行，也有意和解，但楊不原諒他，法院近日依恐嚇危害安全等罪判處拘役45天。

判決指出，陳男去年8月28日上午9時在永安區維新路光明巷旁的榕樹下，持螺絲起子抵住楊男的左肩，還捏住他的脖子，並出言恐嚇說「要讓你全家都有事」、「不要再說雞巴換豬肉」等語。

過程中，楊男要拿起手機報警，陳還把奪走手機阻止，事後楊向岡山警分局報案並對陳提告。警詢、偵訊時，陳男都坦承犯行，同時表示有意願和解，但楊男則回應，不原諒對方。

法官兼衡，陳男犯罪動機、情節、手段、家庭經濟及生活狀況，審理後依恐嚇危害安全罪、強制罪，判處拘役45天，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄44歲陳姓男子因懷疑友人在外造謠生事，拿螺絲起子抵住楊姓男子左肩，還捏住對方脖子遭判拘役45天。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲陳姓男子因懷疑友人在外造謠生事，拿螺絲起子抵住楊姓男子左肩，還捏住對方脖子遭判拘役45天。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲陳姓男子因懷疑友人在外造謠生事，拿螺絲起子抵住楊姓男子左肩，還捏住對方脖子遭判拘役45天。記者陳弘逸／翻攝
高雄44歲陳姓男子因懷疑友人在外造謠生事，拿螺絲起子抵住楊姓男子左肩，還捏住對方脖子遭判拘役45天。記者陳弘逸／翻攝

延伸閱讀

扯人頭髮逼道歉 惡女逞一時之快GG了

搭肩女大生以掌貼膚撫摸20秒判拘 噁男逾期上訴求遭駁

高雄毒蟲持刀抵正妹櫃姐腰間 押至超商提款得手千元被起訴

保全花光131萬管理費 公司出面獲緩刑但須扣薪代償11年

相關新聞

獨／不願梳洗確診遺體 禮儀師曝最大風險向政府喊話：別不管我們死活

本月20日起鬆綁防疫措施，確診者死亡需用雙層屍袋、盡速火化也走入歷史，但有台南的禮儀人員爆料不願洗確診者遺體，被換掉工作...

澎湖再傳廟宇竊案 千里眼、順風耳神像寄廟無故消失

澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，日前才傳出廟內「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島，未料，今又傳出馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被...

味精竟能造假？學者回顧台灣食品的詐欺歷史

1908年9月（編按：於日本）開始製造味之素。當初稱「味精」，在麻布工廠研究製造，當年底在逗子設製造工廠，正式開始製造。「味精」這名稱和酒精、甘精等藥物名稱相近，決定更改名稱為「味之素」。同年11月以新富町的藝者為模特兒，畫出穿著日式料理服的美女，上頭寫著味之素的商標並把它拿去登錄（商品登錄第34220號）。

「大便魔人」又出現了！校園單車被抹糞 學生怕怕

「大便魔人」又出現了。彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園...

輾野狗駕駛說「撞到沒關係」 議員斥殘忍、網友拳頭都硬了

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致黑狗重傷後逃逸，警調監視器沒照清楚車牌，動保提供最高10萬元檢舉獎金...

健身男教練兩度熊抱女學員 辯喝醉還是被依性騷擾送辦

台南市李姓男健身教練和女學員，今年2月間相約到台南市某KTV、PUB 唱歌，飲酒後，女學員指控李涉嫌對她熊抱涉及性騷擾，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦