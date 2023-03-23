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巡墓員涉貪聲押 北市殯葬處：將每2至3個月輪調責任區
已退休的台北市殯葬處陳姓副巡墓員，涉嫌長期包庇造墓業者，在陽明山等公墓區，違反規定，以修墳名義撿骨遷葬，台北地檢署昨依貪汙治罪條例圖利罪嫌，約談陳男以及邱姓、曾姓2名造墓業者，追查不法，檢方訊後認為，陳男有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。對此，北市殯葬處表示，將加強宣導墓地禁止行為，避免民眾觸法。
殯葬處指出，有關北市殯葬處前陳姓巡墓員任內疑包庇業者違規撿骨修墓一事，將積極配合檢廉偵查，並持續加強廉政法治教育、強化機關員工廉能意識，務求勿枉及勿縱，處內同仁若未遵守法紀，逾越法律紅線，絕對移送法辦，不縱容寬貸。
殯葬處表示，已加強宣導墓地禁止行為，針對「濫葬(違法土葬)」、「骨灰下葬、撿骨再葬」、「墳墓修繕未申請」、「墳墓起掘未申請」等違法態樣，透過發文造墓業者、各墓地入口立告示牌、本處網站、製作宣導文宣、影片等加強宣導。
另外，由專業人員執行空拍任務，利用空拍機取得墓地即時影像資訊，並就影像內有異常狀況進行是否有修繕、違法下葬等跡象分析，再請巡墓員至現場巡查採證，減低人為阻撓等因素。
殯葬處指出，也將請檢察官或法界人士至殯葬處授課，針對廉能、貪污治罪條例及刑法等議題開課，以深化殯葬處同仁法治及依法行政觀念。
同時，將加強巡墓員勤前教育並定期輪調責任區，新任巡墓員主管及督導人員必定向其勤教應知法守法，面對業者及民眾，均依法行政；面對工作業務，必須勤勉負責，同時也不定期關懷巡墓員工作進度及輔導工作上細節。另殯葬處每2至3個月主動輪調巡墓員責任區，降低巡墓員不法可能性。
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