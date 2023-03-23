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新北男深夜與友聊天 失足墜6米深茄苳溪谷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深茄苳溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。

新北市消防局昨晚10時許獲報，汐止區招商街19巷附近，有人掉落6公尺溪谷，消防人員及汐止躼安派出所員警獲報到場，發現涂姓男子（24歲）掉落深約兩層樓，6公尺深的茄苳溪谷。

所幸近日天候乾旱無水，消防人員使用擔架以器材車吊臂吊掛上岸，僅手腳多處擦挫傷，意識清楚，生命跡象穩定，由救護車送往汐止國泰醫院。據了解，涂男當時與友坐在溪畔聊天，疑似天色昏暗，一時不慎失足墜落溪谷。

消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，如遇墜落傷患者，應先觀察看傷者有沒有意識、呼吸、心跳及有無大出血、骨折情形，並立即撥打119通報消防局，如有以上情形可針對性地對傷者實施心肺復甦或止血急救，在傷者恢復心跳、呼吸並止血後，應原地等待救護人員到來。

切記不可隨意移動傷者或把傷者扶坐起來，如果在不懂急救要領下，若隨便扶起傷者，很可能造成脊椎受創或骨折傷害產生位移，一旦壓迫到神經或氣管，很可能導致傷者當場猝死或永久姓傷害，搬動傷者的任務還是交給專業的救護人員來處理。

新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深茄苳溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深茄苳溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市涂姓男子昨天深夜與友溪畔聊天，疑天色昏暗，不慎失足墜落6米深溪谷，幸好天候乾旱無水，由消防人員吊掛上岸僅受輕傷。記者王長鼎／翻攝

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