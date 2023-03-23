國一35.2K北向泰山路段 客運車後起火因待查

陳姓司機，今天凌晨駕駛一輛國光客運，沿著國道一號北上行駛，途中行經35.2公里泰山路段，察覺車後方有些異音，他趕緊停靠槽化線下車查看，沒想到車後就竄出火舌。警消獲報派員趕抵布水線灌救，但整輛客運已燒成廢鐵，所幸事發時上車沒有載客，駕駛沒有酒駕、受傷，事故原因尚待調查釐清。

經調查，陳姓男子（48歲）為國光客運司機員，今天凌晨零時許，他駕駛客運沒有載客，一路沿著國道一北上行駛。途中行經35.2公里泰山路段，察覺車後方有所異音，他趕緊將車停靠槽化線，準備下車撥打電話報案。

沒想到陳姓司機才一下車，車後方就起火燃燒。警消獲報派員趕抵，布水線迅速將火撲滅，事發當下未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷，現場於凌晨零時44分左右排除路況恢復外側車道通行，確切起火原因及，有待火調人員調查釐清。