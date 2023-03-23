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國一35.2K北向泰山路段 客運車後起火因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓司機，今天凌晨駕駛一輛國光客運，沿著國道一號北上行駛，途中行經35.2公里泰山路段，察覺車後方有些異音，他趕緊停靠槽化線下車查看，沒想到車後就竄出火舌。警消獲報派員趕抵布水線灌救，但整輛客運已燒成廢鐵，所幸事發時上車沒有載客，駕駛沒有酒駕、受傷，事故原因尚待調查釐清。

經調查，陳姓男子（48歲）為國光客運司機員，今天凌晨零時許，他駕駛客運沒有載客，一路沿著國道一北上行駛。途中行經35.2公里泰山路段，察覺車後方有所異音，他趕緊將車停靠槽化線，準備下車撥打電話報案。

沒想到陳姓司機才一下車，車後方就起火燃燒。警消獲報派員趕抵，布水線迅速將火撲滅，事發當下未波及其他路過人車，駕駛沒有受傷，現場於凌晨零時44分左右排除路況恢復外側車道通行，確切起火原因及，有待火調人員調查釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。圖／高公局
國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。圖／高公局
國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝
國一35.2K北向泰山路段，凌晨發生客運起火竄燒，所幸沒有人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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