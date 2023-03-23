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檢廉偵辦北市殯葬處巡山員違法包庇案 2人交保1人聲押
北市殯葬處一名已退休的陳姓巡山員，於2018至2022年間，疑似私下包庇未依規定提出申請的家屬，在陽明山公墓等處進行掘骨或回葬，涉嫌包庇及圖利造墓業者，台北地檢署昨指揮廉政署，依涉犯貪污治罪條例圖利罪約談陳男及邱姓、曾姓2名造墓業者共3人，檢察官複訊後將陳男聲押禁見，邱、曾2人則各以50萬、10萬元交保。
據了解，北市府現有列管的55處公墓中，尚未遷葬的20多個公墓分布於士林、北投、信義、文山、內湖、南港、中山等行政區，總數達4萬多座，其中僅位於陽明山國家公園的陽明山第一公墓，待遷墓地辦便高達17500餘座。
依現行北市殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬墳墓，違者可處3至15萬元罰鍰，而殯葬處巡山員，主要工作就是巡查個人責任區中的公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕，若有民眾違規可予以開罰。
但陳男擔任巡山員前往陽明山第一公墓及信義區龍岡公墓巡查時，對於未依規定申請修繕墓地者，未依法加舉報，檢廉因此懷疑當中是否涉貪收受家屬不法利益，縱使陳男個人未收受不正利益，也涉嫌圖利2名替家屬修繕墓地的造墓業者。
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