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台中大里砂石士廠前積水 騎士行經自摔找議員討公道
台中市溫姓男子，昨天清晨騎機車行駛大里區環河路一段時突然打滑摔車，導致全身手腳多處擦傷、機車損傷。他研判會打滑，與該處砂石廠造成積水有關，已向警方報案。
市議員江和樹接獲溫的陳情，他說該處疑砂石場為了清潔出廠車輛輪胎，而導致積水，據他所了解，類似事故已有多起，所幸溫姓男子跌倒後未再遭後方車輛撞擊，否則後果不堪設想。但也此意外，溫姓男子受傷恐得養傷不能工作。
霧峰警分局交通分隊說，溫姓男子（21歲）騎機車沿大里區環河路一段慢車道往烏日方向行駛時不慎摔倒，手腳擦挫傷，後來送仁愛醫院救護，酒測值0，機車的左側則有毀損。
亞東水泥人員說，將慰問並探視溫姓騎士，另也將調閱監視錄影了解當時情況。亞東人員說，他們承租該處一家砂石廠廠區生產，並與砂石廠共同大門，因門口就是環河路一段的機慢車道，他們會針對相關情形改善，以確保行經該路段的用路人安全。
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