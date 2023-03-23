撞殘流浪犬駕駛到案 動保所：應按喇叭非直接撞上去

基隆市調和街12日發生一輛休旅車輾過流浪犬，導致雙腳骨折重傷後逃逸，警方調閱監視器查出車號，昨晚約談駕駛到案，依違反動保法函送法辦。動保所表示，遇有流浪犬應按鳴喇叭，如果直接開過去，涉違反動保法，處2年以下有期徒刑。

動保所長陳瑞濱今天表示，當時駕駛有被攔下，據民眾表示，他僅說「流浪犬沒關係」，即加速逃逸。幸經義務動保員發現送醫才保住一命，附近調監視器有拍下撞擊過程，但沒有照清楚車牌，昨晚提供最高10萬元檢舉獎金緝凶。

警方說，連日鍥而不捨持續擴大調閱監視影像追查比對，成功鎖定涉案車輛，昨晚通知駕駛到案說明，依違反動物保護法函請基隆地方檢察署偵辦，並函報主管機關依法裁處。

到案的駕駛表示、他沒有說「撞到的是流浪狗沒關係」，供稱沒有看到狗，並不是故意的，如有人攔他下來怎麼會沒有他的車號。

陳瑞濱表示，從警方調閱的監視器明顯發現，當時狗和車子還有段距離，黑狗並不是突然出現，而是原來狗就在馬路上，正常的駕駛發現路上有東西時，並不會直接開過去，「直接開過去撞上」的行為，涉嫌違反動保法，要負起刑責，流浪犬是動保法列為保護的對象。

基隆市流浪犬不少，中正公園大佛禪院跟中正國中之間，也常有十多隻流浪狗流竄，主要是有愛狗人士會餵養。