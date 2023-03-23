影／輾殘流浪狗逃逸引眾怒 肇事男：不知撞到狗

基隆市1隻流浪犬在巷內被車輾過，後肢骨折。動保人士指控駕駛人拋下「流浪犬沒關係」就駛離，引爆眾怒，市府動保所提供10萬元檢舉獎金緝凶。警方查出李男涉案，李辯稱不知撞到狗，被依違反動物保護法罪嫌送辦。

基隆市動物保護防疫所昨天說，婁姓義務動物保護員日前泣訴，3月12日下午有輛休旅車行經中正區調和街29巷時，輾過道路上的黑色混種流浪犬。駕駛人被攔下後，僅說流浪犬沒關係就逃離現場。傷犬經送動物醫院急救保住一命。

動保所通報警方調閱監視器追查肇事者，卻周邊監視器損壞或畫質不清，無法確認肇事車輛車牌。動保人士上傳車輛撞狗畫面到臉書社群，貼文「多勞看到車主說撞到狗了，車主竟然說野狗沒關係」、「自己快出來投案」。

動保所表示，依動物保護法規定，可求處這名撞傷狗的駕駛人2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上，200萬元以下罰金。動保所也將依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，提供10萬元檢舉獎勵金，請民眾提供線索緝凶。

基隆警二分局今天上午表示，八斗子分駐所14日接獲有人撞傷狗後逃逸，調閱現場監視畫面，再擴大調閱監視影像範圍，連日追查比對，查出李男涉案，昨晚通知到案說明。