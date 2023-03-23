清明掃墓交通疏導、五股八里怎避塞車 蘆洲警告訴你
清明節連續假期將至，預計各處墓園將湧現大量人流車潮，為確保交通順暢，新北市蘆洲警方，從本周六開始，提前規劃「掃墓期間各項交通疏導措施」並在五股公墓區孝義路管制汽車上山，天乙路沿線則以單向通行下山，民眾要遵循交管只是通行，或多利用接駁公車前往，以維護交通順暢。
蘆洲警方表示，適逢掃墓時節，預期假日新北市五股區成泰路、八里區龍米路段車潮將大幅增加。為確保交通順暢，蘆洲警方，提前在本周六開始，規劃「掃墓期間各項交通疏導措施」。
警方指出，從這月25、26日、下個月（4月）1、2、3、4、5日，五股公墓區段管制汽車（機車不管制）從孝義路上山，下山路段則從天乙路沿線單向通行下；八里公墓區段管制，則汽車（機車不管制）須從龍米路二段147巷口上山，下山則從龍米路二段159巷口。
蘆洲警方提醒，民眾掃墓可利用三個區公所免費接駁車前往：包括蘆洲區公所從4月3日-4月5日每日上午7時、8時、9時、10時、11時，從蘆洲區公所發車，沿途停經、三民路、成蘆橋、成泰路、孝義路、孝義路68號（正泰砂石場）、孝恩納骨塔、天乙路、成蘆橋、三民路、蘆洲區公所
五股區公所，則從五股區成泰路、孝義路、天乙路（沿線隨招隨停，成泰路依公車站搭乘），八里區公所則從八里渡船頭公有停車場到八里慈恩納骨塔（約30分鐘1班或坐滿5人即發車）
警方建議，民眾儘量提早出門或改於平日掃墓，假日欲前往淡水出遊者，可改行重陽大橋轉洲美快速道路接大度路，以避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段，另可多加利用警察廣播電台，收聽最新路況消息。
此外，高速公路局從4月1日上午6時至12時開始，規劃國道1號五股交流道南向入口處，實施高乘載管制，提醒民眾提前規劃出遊行程，如車輛乘載不足3人，建議改道行駛台64線接台61線南下，或是避開管制時段，請用路人行經周邊路段，保持安全行車距離及路口淨空，如遇有臨時性交通壅塞，警方將立即到場疏處，以維護交通順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言