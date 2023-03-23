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影／雜草起火惹禍？ 嘉義客運火警 旁堆廢油桶
嘉義客運公司位於嘉義市保康路停車場出口旁、貯放廢機油桶處，上午7時許突然失火，熊熊大火燃燒、黑色濃煙，數公里外都可看到，因失火點就停放客運車，情況一度危急，消防隊到場後不到15分鐘將火熄滅，失火原因仍待調查。
市消防局表示，7時12分接獲報案，保康路嘉義客運停車場發生火警，即派3車6人前往灌救，火勢在7時22分攤撲滅，初步調查是雜草火警，起火原因還要調查中。
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