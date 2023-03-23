快訊

Fed升息1碼！台股開盤下跌48點 台積電下跌5元至528元

六福村動物園「東非狒狒」脫逃逛大街 逃跑路線圖曝光

深淵裡還相信黎明？緬甸政變後的人民反抗覺悟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車撞戰車！車頭全毀慘況曝 駕駛送醫搶救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅本月20日晚間11時31分許，於台31線北上約22.7公里處，33歲鄧姓男子駕駛自小客車，沿北上外側車道直行，不明原因追撞暫停外側車道，由25歲謝姓下士所駕駛的CM11戰車後側，造成鄧男受傷，目前仍在加護病房觀察，雙方酒測值皆為0，詳細事發原因有待警方調查釐清。

鄧男沿台31線北上外側車道行駛，不明原因追撞外側CM11戰車後側，撞擊力道之大造成鄧男黑色轎車車頭及擋風玻璃全毀，鄧男受重傷送楊梅怡仁轉林口長庚醫院治療，目前仍在加護病房中觀察。

警方表示，經檢測雙方酒測值均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。

陸軍第六軍團指揮部表示，所轄542旅20日夜間執行演訓任務，CM11戰車於楊梅區高鐵南路段遭民人車輛追撞，隨即將民眾送醫治療，全案刻由警方鑑處中。

第六軍團指出，單位全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。

桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車車頭全毀，駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車車頭全毀，駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅戰車遭轎車從後方撞上，轎車駕駛送醫搶救。記者翁唯真／翻攝

延伸閱讀

影／好險沒人傷！台南學校樹木倒塌 壓到路旁轎車

阿伯交通違規參加道安講習 騎車途中又違規鬼切害3車追撞

拖吊車還沒救援…故障小貨車頭被撞爛 國三3車追撞3傷

加速交付速度！美國「最快秋季」提供烏克蘭改版艾布蘭戰車

相關新聞

澎湖再傳廟宇竊案 千里眼、順風耳神像寄廟無故消失

澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，日前才傳出廟內「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島，未料，今又傳出馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被...

「大便魔人」又出現了！校園單車被抹糞 學生怕怕

「大便魔人」又出現了。彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園...

輾野狗駕駛說「撞到沒關係」 議員斥殘忍、網友拳頭都硬了

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致黑狗重傷後逃逸，警調監視器沒照清楚車牌，動保提供最高10萬元檢舉獎金...

新北老翁騎車中山橋自摔一度無呼吸心跳 肇因待查

新北市三重區邱姓老翁今天凌晨騎車經過中山橋往三重方向，突然自摔人車滑落，當場沒有生命徵象，警消獲報趕抵協助送醫急救，恢復...

影／雜草起火惹禍？ 嘉義客運火警 旁堆廢油桶

嘉義客運公司位於嘉義市保康路停車場出口旁、貯放廢機油桶處，上午7時許突然失火，熊熊大火燃燒、黑色濃煙，數公里外都可看到，...

轎車撞戰車！車頭全毀慘況曝 駕駛送醫搶救

桃園楊梅本月20日晚間11時31分許，於台31線北上約22.7公里處，33歲鄧姓男子駕駛自小客車，沿北上外側車道直行，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦