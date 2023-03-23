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轎車撞戰車！車頭全毀慘況曝 駕駛送醫搶救
桃園楊梅本月20日晚間11時31分許，於台31線北上約22.7公里處，33歲鄧姓男子駕駛自小客車，沿北上外側車道直行，不明原因追撞暫停外側車道，由25歲謝姓下士所駕駛的CM11戰車後側，造成鄧男受傷，目前仍在加護病房觀察，雙方酒測值皆為0，詳細事發原因有待警方調查釐清。
鄧男沿台31線北上外側車道行駛，不明原因追撞外側CM11戰車後側，撞擊力道之大造成鄧男黑色轎車車頭及擋風玻璃全毀，鄧男受重傷送楊梅怡仁轉林口長庚醫院治療，目前仍在加護病房中觀察。
警方表示，經檢測雙方酒測值均為0，事故發生詳細原因尚待警方調查釐清中。
陸軍第六軍團指揮部表示，所轄542旅20日夜間執行演訓任務，CM11戰車於楊梅區高鐵南路段遭民人車輛追撞，隨即將民眾送醫治療，全案刻由警方鑑處中。
第六軍團指出，單位全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。
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