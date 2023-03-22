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澎湖再傳廟宇竊案 千里眼、順風耳神像寄廟無故消失
澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，日前才傳出廟內「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島，未料，今又傳出馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查，同步鎖定治安顧慮人口及易銷贓場所。
馬公警分局3月20日下午2時40分許，接獲民眾報案稱，馬公市新村路「一新社」宮廟內所供奉的千里眼及順風耳這2尊神像遭偷，警方獲報後，隨即展開調查，目前已派鑑識人員到場採證，另調閱周邊監視器及查訪相關治安顧慮人口。
據悉，一新社有上百年歷史，廟內供奉許多神像，遭竊的2尊神像，為信眾搬家寄放，待日後領回安奉，但近日卻遭竊，廟方也相當著急，盼能能在警方協助下，盡早找回神像。
另警方憂心先前「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島事件重演，特別追查縣內易銷贓場所，避免遭竊物品，遭人變賣後又流入民間。由於近日廟宇物品頻繁遭竊，對此分局強調，將強巡邏及守望，以防類似竊盜再度發生。
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