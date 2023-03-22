聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖再傳廟宇竊案 千里眼、順風耳神像寄廟無故消失

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，日前才傳出廟內「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島，未料，今又傳出馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查，同步鎖定治安顧慮人口及易銷贓場所。

馬公警分局3月20日下午2時40分許，接獲民眾報案稱，馬公市新村路「一新社」宮廟內所供奉的千里眼及順風耳這2尊神像遭偷，警方獲報後，隨即展開調查，目前已派鑑識人員到場採證，另調閱周邊監視器及查訪相關治安顧慮人口。

據悉，一新社有上百年歷史，廟內供奉許多神像，遭竊的2尊神像，為信眾搬家寄放，待日後領回安奉，但近日卻遭竊，廟方也相當著急，盼能能在警方協助下，盡早找回神像。

另警方憂心先前「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島事件重演，特別追查縣內易銷贓場所，避免遭竊物品，遭人變賣後又流入民間。由於近日廟宇物品頻繁遭竊，對此分局強調，將強巡邏及守望，以防類似竊盜再度發生。

澎湖縣馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查。記者陳弘逸／翻攝
澎湖縣馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查。記者陳弘逸／翻攝
澎湖縣馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查。記者陳弘逸／翻攝
澎湖縣馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被偷，警方已獲報展開調查。記者陳弘逸／翻攝

馬公 澎湖縣 監視器

延伸閱讀

淡出演藝圈多年資深男星近況曝光　改當廟宇主持看不出年近70歲

相關新聞

澎湖再傳廟宇竊案 千里眼、順風耳神像寄廟無故消失

澎湖縣西嶼鄉合界村的威揚宮，日前才傳出廟內「蟒龍桌」遭竊流落台灣本島，未料，今又傳出馬公市新村路「一新社」宮廟2尊神像被...

「大便魔人」又出現了！校園單車被抹糞 學生怕怕

「大便魔人」又出現了。彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園...

輾野狗駕駛說「撞到沒關係」 議員斥殘忍、網友拳頭都硬了

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致黑狗重傷後逃逸，警調監視器沒照清楚車牌，動保提供最高10萬元檢舉獎金...

影／黑鷹直升機裝水滅台中森林惡火 德基水庫低水位畫面曝光

全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，山區天乾物燥、火勢猛烈延燒2公頃。空勤總隊派...

影／休旅車惡意輾浪浪重傷 基隆提供最高10萬獎金緝凶

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致雙腳骨折重傷後逃逸，幸經義務動保員發現送醫才保住一命，動保所調監視器...

影／少年棒球員被笑「球技差」 一拳打中隊友釀休克

台中市一所校園棒球隊今天下午到萬壽棒球場練球，A少年嘲諷B少年隊員「球技差」，B少年一氣之下，出拳攻擊A少年心窩，導致A少年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦