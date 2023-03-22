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「大便魔人」又出現了！校園單車被抹糞 學生怕怕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

「大便魔人」又出現了。彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園，行蹤可疑，報警處理，由於5年前社頭火車站也曾發生類似抹糞事件，即是謝男所為，但因謝男領有身心障礙手冊，供詞不詳，警方還在釐清案情中。

校方表示，上周二晚間有學生留校較晚，要騎腳踏車時發現單車座墊上有「不明物體」發出惡臭，而且至少有三輛單車疑似被塗糞，校方即調閱監視器，發現有一名男子曾進入停車場，而昨晚6點多，又發現謝姓男子翻牆進入校園，立即報警處理。

據了解，38歲謝男5年前即曾在社頭火車站以相同手法將單車座墊抹糞，領有身心障礙手冊的謝男當時說因外配妻離家出走，他壓力大，就會用抹糞發洩，當時被依違反社會序維護法送辦。不過此次謝男交代不詳，是否又是他所為，警方還在釐清中。

彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園，行蹤可疑，報警處理。圖／民眾提供
彰化縣田中高中上周有學生晚間離校時，發現至少3輛腳踏車座墊被抹糞，昨晚校方發現謝姓男子翻牆進入校園，行蹤可疑，報警處理。圖／民眾提供

單車 火車站 腳踏車

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