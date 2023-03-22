輾野狗駕駛說「撞到沒關係」 議員斥殘忍、網友拳頭都硬了

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致黑狗重傷後逃逸，警調監視器沒照清楚車牌，動保提供最高10萬元檢舉獎金緝凶。肇事駕駛被攔下時說「撞到野狗沒關係」，議員張秉鈞痛斥太殘忍、不尊重生命，一定要將他繩之以法。

基隆市動保所今晚說明，動保所義務動保員婁欣，近日向動保所泣訴，3月12日下午3時，她在市調和街29巷49號前道路上，發現一輛休旅車惡意輾過道路上的一隻黑色混種流浪犬，當場造成後肢雙腿骨折，當場痛得哀哀叫，在地上打滾。監視器有拍下撞狗過程，卻沒清楚車號。

警方今晚表示，雖然該監視器沒有照到車號，但調其他路口監視器有查到車號，將約談車主到案釐清。

動保人士把撞擊過程貼到各社群，希望民眾一起緝凶，大批網水看到都十分氣憤。有網友留言「狗也是一條生命」、「怎麼可以說撞到野狗沒關係」、「流浪狗就該死嗎，一定要找到駕駛還浪浪公道」、「拳頭都硬了」。

長期關注流浪犬的議員張秉鈞說，他接獲民眾反映，調和街再次發生汽車衝撞狗事件。因車主撞到狗狗後，不但沒有立即送醫治療，還認為浪狗不需要在意，這種行為令人無法接受。

張秉鈞表示，從影片可以看到車子毫無減速，被外籍移工攔下，他竟說是野狗沒有關係，一定要想辦法找到殘忍的駕駛，要懂得尊重生命。

張秉鈞說，此案已由二分局八斗子所協助偵辦，動保所長陳瑞濱也盡全力找出開車撞到黑狗的車主。他譴責如此殘忍的行為相當要不得。