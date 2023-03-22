澎湖宮廟再傳失竊案 2神像不翼而飛

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖繼2月底西嶼威揚宮的蟒龍案桌疑遭人以偷天換日手法行竊後，馬公一新社2尊信眾寄放的千里眼、順風耳神像，最近也不翼而飛，馬公警分局獲報已展開偵辦。

澎湖警局發布訊息指出，馬公警分局20日接獲許姓民眾報案指出，馬公市新村路「一新社」宮廟內，信眾寄放在廟內的千里眼、順風耳2尊神像不翼而飛，懷疑遭竊，因而報案。

一新社陳姓主委表示，擁有200多年歷史的一新社，宮內供奉的神像很多，而失竊的這2尊神像，是因信眾搬家，先寄放在宮內，打算完成搬家後再請回，至於何時被竊，廟方也不知道，只有請警方調查。

馬公警分局獲報後，由刑事幹員與鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器及查訪相關人等，另也查訪轄內治安顧慮人口及易銷贓場所，同時加強巡邏及守望，防止竊盜發生。

澎湖在1個月內先發生西嶼威揚宮的蟒龍案桌疑遭人調包，今天又有寄放的神像下落不明，宮廟接連傳出失竊案，引起地方關切，期能早日破案。

澎湖縣馬公市一新社2尊信眾寄放的千里眼、順風耳神像最近不翼而飛，馬公警分局獲報已展開偵辦。（馬公警分局提供）中央社
澎湖縣馬公市一新社2尊信眾寄放的千里眼、順風耳神像最近不翼而飛，馬公警分局獲報已展開偵辦。（馬公警分局提供）中央社

馬公 澎湖 監視器

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