影／休旅車惡意輾浪浪重傷 基隆提供最高10萬獎金緝凶

基隆市調和街12日發生一輛休旅車惡意輾過流浪犬，導致雙腳骨折重傷後逃逸，幸經義務動保員發現送醫才保住一命，動保所調監視器但沒有照清楚車牌，提供最高10萬元檢舉獎金緝凶。

市府動保所義務動保員婁欣，近日向動保所泣訴，3月12日下午3時，她在市調和街29巷49號前道路上，發現一輛休旅車惡意輾過道路上的一隻黑色混種流浪犬，當場造成後肢雙腿骨折，當場痛得哀哀叫，在地上打滾。

當時駕駛有被攔下，但他僅說「流浪犬沒關係」，即加速逃逸，犬隻經義務動保員婁欣緊急送往新北市愛生動物醫院急救，才保住一命。但因情況緊急也沒有來得及記下車號。

動保所協請第二警分局八斗子派出所員警，多日協助調閱監視器，雖錄下發生過程影像，卻因當地監視器大多損壞，或畫質不清，迄今尚無法查出肇事車輛車牌。

動保所長陳瑞濱說，除請警察機關持續調閱監視器，也已請義務動保員協助在各大社群網站張貼該車輛行凶畫面，希全民共同提供線索，網友看了也都氣憤不已，痛罵駕駛沒有人性。

陳瑞濱表示，此案肇事駕駛最重將由動保所依違反動物保護法第6條移送基隆地方檢察署，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

動保所將依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾依法給予罰鍰最高10萬元作為獎勵，請民眾踴躍提供線索，全民共同緝凶。

動保所說明，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，其中我國動物保護法已將流浪犬貓納入保護對象，民眾切勿惡意傷害流浪犬。此案駕駛見流浪犬於道路上仍故意輾過造成終身殘疾，實在泯滅人性，行為惡性重大，依同法面臨處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。