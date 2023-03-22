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影／少年棒球員被笑「球技差」 一拳打中隊友釀休克

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市一所校園棒球隊今天下午到萬壽棒球場練球，一名A少年嘲諷B少年隊員「球技差」，B少年一氣之下，出拳攻擊A少年心窩，導致A少年休克倒地，救護車到場時，A少年一度無生命跡象，經急救後恢復心跳，全案將依少年事件處理法偵辦。

今天下午1時許，台中市一所國中棒球隊在萬壽棒球場練球，A少年球員對著同齡的B少年球員嘲諷「球技差」，B少年因此不滿，出拳朝A少年心窩攻擊，A少年休克倒地，教練發現後，趕緊通知救護車到場。

救護車抵達前，勤指中心先線上指導CPR，使用PAD電擊2次，救護車到場時無生命跡象，經現場急救後，恢復心跳，送往大慶中山醫院急救，目前在加護病房急救，有生命危險。

動手的B少年在案發後痛哭失聲，也在母親的陪同下，前往第一警分局公益所製作筆錄，全案將依傷害、少年事件處理法罪嫌方向偵辦。

為何打一拳會如此嚴重？台中小兒科診所醫師施勝桓說，國外研究15歲左右青少年，若被高速棒球、壘球擊中胸部，或是被拳頭重擊胸口，因為青少年的胸壁薄，有可能打到左心室，造成心律不整、甚至心室顫動，嚴重會導致休克，建議若發生這種狀況，應立即就近找來AED，同步請旁人協助打119求助。

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

救護車 AED CPR

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