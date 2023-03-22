台北8旬翁闖紅燈過馬路 公館商圈前遭電動機車撞亡
何姓男子19日騎共享電動機車載女性友人，行經公館商圈時不慎撞上未走斑馬線、闖紅燈的8旬陳姓老翁，老翁當場倒地，顱內出血，送醫不治身亡。
警方19日晚上7點45分獲報，中正區羅斯福路四段發生車禍，趕抵發現傷者陳姓老翁（86歲）倒在地上，雖無明顯外傷，但意識不清，緊急送醫；雙載機車何男（21歲）與後座女乘客葉姓女子（19歲）雙手腳擦挫傷。
陳翁送往萬芳醫院因顱內出血，當晚近11點宣告不治。
警方初步調查，死者陳翁當時疑似想穿越馬路到對向，未依規定走斑馬線、闖紅燈，而肇事機車騎士何男燈號為綠燈；警詢後依將何男依過失致死罪嫌送辦。
中正第二分局指出，已針對預防行人違規穿越路口、事故地點有無增設更多行人保護措施加強討論，也指出，行人闖紅燈、不走行人穿越道或擅自穿越車道，可依道交條例處500元罰鍰。
警方呼籲，行人進入路口前務必「停看聽」，看到小綠人亮起再通行；如果秒數不夠，切勿搶快。
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