影／黑鷹直升機裝水滅台中森林惡火 德基水庫低水位畫面曝光

全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，山區天乾物燥、火勢猛烈延燒2公頃。空勤總隊派遣黑鷹直升機以水袋灌救，共投水4次、8公噸，順利火控，機工長意外記錄下低水位的德基水庫，四周黃褐色泥土裸露，凸顯中部地區水量吃緊，與夕陽美景形成強烈對比。

台中市德基水庫蓄水量直直落，根據經濟部水利署資料顯示，今日德基水庫蓄水量掉至57.3%，石岡壩蓄水量更只剩15.9%，大中部地區供水緊張，市民擔憂。

空勤總隊表示，下午4點黑鷹直升機NA702從基地出勤，先到德基水庫取水，但因水庫水位降低，直升機須往南面取水，且爬升上下高度落差大，考驗駕駛技術，也影響運送水袋次數。

黑鷹直升機NA702機工長拍下任務畫面，德基水庫四周本該滿水位的壁面，已裸露出黃褐色泥土，上方可見樹根盤根交錯，更有土丘大面積露出，宛如一座小島嶼，在梨山夕陽照耀下，低水位的水面波光粼粼，凸顯缺水危機。

空勤總隊指出，這趟任務共投水4次、8公噸，由於一旁有道路與民宅，黑鷹直升機僅可施行定點投水，傍晚5點25分離開火場到福壽山農場卸水袋，返回基地。