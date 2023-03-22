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影／黑鷹直升機裝水滅台中森林惡火 德基水庫低水位畫面曝光
全台久旱未雨，台中市和平區環山部落平等國小附近山坡地，今下午2點多發生火警，山區天乾物燥、火勢猛烈延燒2公頃。空勤總隊派遣黑鷹直升機以水袋灌救，共投水4次、8公噸，順利火控，機工長意外記錄下低水位的德基水庫，四周黃褐色泥土裸露，凸顯中部地區水量吃緊，與夕陽美景形成強烈對比。
台中市德基水庫蓄水量直直落，根據經濟部水利署資料顯示，今日德基水庫蓄水量掉至57.3%，石岡壩蓄水量更只剩15.9%，大中部地區供水緊張，市民擔憂。
空勤總隊表示，下午4點黑鷹直升機NA702從基地出勤，先到德基水庫取水，但因水庫水位降低，直升機須往南面取水，且爬升上下高度落差大，考驗駕駛技術，也影響運送水袋次數。
黑鷹直升機NA702機工長拍下任務畫面，德基水庫四周本該滿水位的壁面，已裸露出黃褐色泥土，上方可見樹根盤根交錯，更有土丘大面積露出，宛如一座小島嶼，在梨山夕陽照耀下，低水位的水面波光粼粼，凸顯缺水危機。
空勤總隊指出，這趟任務共投水4次、8公噸，由於一旁有道路與民宅，黑鷹直升機僅可施行定點投水，傍晚5點25分離開火場到福壽山農場卸水袋，返回基地。
今天下午2點28分，台中市消防局接獲位於環山部落平等國小中興路三段環山3巷附近大火，火場約在環山部落上方的松柏農場流籠頭，地勢為山坡地，派遣梨山分隊共3車6人、梨山義消分隊出動10人、林務局4人，由梨山分隊長王文廷現場指揮，傍晚5點15分控制火勢，現場仍在殘火處理，燃燒面積約2公頃，進一步起火原因有待釐清。
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