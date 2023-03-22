女山友摔落邊坡左肩疑脫臼 空勤直升機救援吊掛下山
有一行6人登山隊伍走能高安東軍路線，昨天行經在秀林鄉能高山大陸池時，60歲謝姓女山友失足，不慎摔落邊坡，造成左肩疑似脫臼，向花蓮縣消防局求援，今天空勤直升機成功將人吊掛下山就醫。
花蓮縣消防局二大隊長王明忠指出，這組6人登山隊，於20日清晨從南投屯原入山，挑戰能高安東軍縱走，預計25日在奧萬大下山。
但才走了2天，21日下午1時40分花蓮縣消防局接獲同行山友報案，在秀林鄉能高山大陸池途中，60歲謝姓女隊友不慎滑落邊坡約30公尺，導致左肩疑似脫臼、行走困難，並表示患部外觀愈來愈腫脹，需要救援。
消防局地面集結警消3人，依照報案人告知，標出明確位置，並同步請求空勤支援。空中勤務總隊第一大隊第三隊由正駕駛陳國勝、副駕駛施建誠、機工長吳哲文，偕同消防署特搜隊小隊長張力家、隊員張晏嘉等，駕駛編號黑鷹直升機救援。
花蓮今天天氣晴朗，黑鷹直升機上午起飛後，於中午12時48分抵達目標能高山大陸池，隨即發現待救者，確認周邊安全無虞後實施吊籃吊掛作業，飛返花蓮德興運動場降落，交由救護車接駁就醫。
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